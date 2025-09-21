Путин избавился от генерала Лапина после серии громких поражений

Российские пропагандисты утверждают, что генерал-полковник армии РФ Александр Лапин уволен с военной службы. Он известен своими провалами в битве за Лиман, за что попал под шквал критики со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.
Главные тезисы
- Лапин известен россиянам проваленными военными операциями в войне против Украины.
- Также он возглавлял российские группировки в Сирии.
Еще один российский генерал потерял должность
Согласно данным инсайдеров, в должности командующего Ленинградским военным округом Лапина уже заменил генерал-полковник Евгений Никифоров.
Также публикуются данные о том, что Лапин будет назначен помощником главы Татарстана.
Что также важно понимать, 3 года назад командовал группировкой "Центр" в войне против Украины.
На фоне громкого провала армии РФ в битве за Лиман — Лапин попал под шквал критики со стороны Чечни Рамзана Кадырова.
Впоследствии он был присоединен к командованию сухопутными войсками РФ, а затем возглавил Ленинградский военный округ и группировку "Север".
