Российские пропагандисты утверждают, что генерал-полковник армии РФ Александр Лапин уволен с военной службы. Он известен своими провалами в битве за Лиман, за что попал под шквал критики со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.

Еще один российский генерал потерял должность

Согласно данным инсайдеров, в должности командующего Ленинградским военным округом Лапина уже заменил генерал-полковник Евгений Никифоров.

Также публикуются данные о том, что Лапин будет назначен помощником главы Татарстана.

Он родился в 1964 году в Казани. В 2017 году был начальником штаба российской группировки войск в Сирии, а затем возглавил Центральный военный округ российской армии. Поделиться

Что также важно понимать, 3 года назад командовал группировкой "Центр" в войне против Украины.

На фоне громкого провала армии РФ в битве за Лиман — Лапин попал под шквал критики со стороны Чечни Рамзана Кадырова.

Впоследствии он был присоединен к командованию сухопутными войсками РФ, а затем возглавил Ленинградский военный округ и группировку "Север".