Путин избавился от генерала Лапина после серии громких поражений
Путин избавился от генерала Лапина после серии громких поражений

Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Российские пропагандисты утверждают, что генерал-полковник армии РФ Александр Лапин уволен с военной службы. Он известен своими провалами в битве за Лиман, за что попал под шквал критики со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.

Главные тезисы

  • Лапин известен россиянам проваленными военными операциями в войне против Украины.
  • Также он возглавлял российские группировки в Сирии.

Еще один российский генерал потерял должность

Согласно данным инсайдеров, в должности командующего Ленинградским военным округом Лапина уже заменил генерал-полковник Евгений Никифоров.

Также публикуются данные о том, что Лапин будет назначен помощником главы Татарстана.

Он родился в 1964 году в Казани. В 2017 году был начальником штаба российской группировки войск в Сирии, а затем возглавил Центральный военный округ российской армии.

Что также важно понимать, 3 года назад командовал группировкой "Центр" в войне против Украины.

На фоне громкого провала армии РФ в битве за Лиман — Лапин попал под шквал критики со стороны Чечни Рамзана Кадырова.

Впоследствии он был присоединен к командованию сухопутными войсками РФ, а затем возглавил Ленинградский военный округ и группировку "Север".

На этом направлении российские войска воевали за Волчанск, удерживали оборону на границе и проводили операции на территории Курской области, а также создавали так называемую "буферную зону" на Сумщине и Харьковщине.

