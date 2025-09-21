"Они проигрывают". Трамп публично унизил Путина и армию РФ

Американский лидер Дональд Трамп откровенно признался, что разочарован позицией российского диктатора Владимира Путина, ведь верил, что их отношения смогут стать основой для скорейшего завершения войны РФ против Украины. Президент США также упомянул о колоссальных потерях российских войск и добавил: "они проиграют".
Главные тезисы
- Трамп призвал Европу усилить давление на Москву.
- Лидер США признался, что ему обещали за завершение войны.
Трамп удивил мир новым заявлением о российско-украинской войне
Глава Белого дома обратил внимание на то, что Штаты существенно нарастили добычу нефти и снижают цены, ведь рассчитывают таким образом поспособствовать скорейшему завершению войны, которую ведет РФ.
На этом фоне Дональд Трамп в очередной раз призвал Европу усилить давление на Москву и окончательно отказаться от ее ресурсов.
По мнению американского лидера, это автоматически остановит войну России против Украины.
Глава Белого дома снова начал утверждать, что "остановил семь войн", и был убежден, что остановить войну, которую ведет РФ, будет легко.
По словам Трампа, за завершение российско-украинской войны ему даже пообещали Нобелевскую премию мира.
Несмотря на это, Трамп пообещал: "мы справимся так или иначе".
