"Этого не должно быть". Трамп приказал усилить давление на Европу
"Этого не должно быть". Трамп приказал усилить давление на Европу

Трамп усиливает давление на Европу
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз публично потребовал от стран Европы "прекратить покупать нефть" у России. Свое четкое требование он озвучил во время ужина в Маунт-Верноне, штат Вирджиния, а также приказал своей команде.

Главные тезисы

  • Положительным фактором является то, что большинство европейских стран уже прекратили прямые закупки российской нефти.
  • Трамп отдал четкий приказ по этому поводу послу США в НАТО Мэтту Витакеру.

Трамп усиливает давление на Европу

Европейцы покупают нефть у России — этого не должно быть, не правда ли?

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Что важно понимать, после встречи с британским лидером Киром Стармером глава Белого дома подчеркнул, что готов усилить санкции против РФ, "но не тогда, когда люди, за которых я борюсь, покупают нефть у России".

Несмотря на то, что прямые закупки российской нефти большинством европейских стран прекратились еще в 2022 году, небольшие объемы продолжают поступать в Венгрию и другие страны, не имеющие выхода к морю, на востоке.

Нельзя также игнорировать тот факт, что некоторые страны ЕС также импортируют дизельное топливо из Индии и Турции, где российская нефть перерабатывается в топливо.

На этом фоне Дональд Трамп приказал послу США в НАТО Мэтту Витакеру усилить давление на Европу.

Они должны прекратить покупать нефть у России, Мэтт. Мэтт не позволит, чтобы это продолжалось еще долго, — заявил американский лидер.

