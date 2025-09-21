"Этого не должно быть". Трамп приказал усилить давление на Европу

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз публично потребовал от стран Европы "прекратить покупать нефть" у России. Свое четкое требование он озвучил во время ужина в Маунт-Верноне, штат Вирджиния, а также приказал своей команде.
Главные тезисы
- Положительным фактором является то, что большинство европейских стран уже прекратили прямые закупки российской нефти.
- Трамп отдал четкий приказ по этому поводу послу США в НАТО Мэтту Витакеру.
Трамп усиливает давление на Европу
Что важно понимать, после встречи с британским лидером Киром Стармером глава Белого дома подчеркнул, что готов усилить санкции против РФ, "но не тогда, когда люди, за которых я борюсь, покупают нефть у России".
Несмотря на то, что прямые закупки российской нефти большинством европейских стран прекратились еще в 2022 году, небольшие объемы продолжают поступать в Венгрию и другие страны, не имеющие выхода к морю, на востоке.
Нельзя также игнорировать тот факт, что некоторые страны ЕС также импортируют дизельное топливо из Индии и Турции, где российская нефть перерабатывается в топливо.
На этом фоне Дональд Трамп приказал послу США в НАТО Мэтту Витакеру усилить давление на Европу.
