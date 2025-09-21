Воины ГУР поразили 3 российских вертолета Ми-8 — видео

Утром 21 сентября Главное управление разведки объявило результаты новой успешной операции воинов "Примар" во временно оккупированном россиянами Крыму. На этот раз целями разведчиков стали вражеские вертолеты Ми-8 и РЛС "небо-У".
Главные тезисы
- Пресс-служба ГУР опубликовала фото обломков одного из уничтоженных вертолетов Ми-8.
- Украинская разведка обещает: продолжение следует!
ГУР отчитывается о новых пораженных целях врага
Утром 21 сентября Главное управление разведки официально подтвердило, что авиапарк российских оккупантов во временно оккупированном Крыму вновь понес колоссальные потери.
Это результаты успешной боевой работы мастеров спецподразделения ГУР МО Украины "Примари".
Более того, пресс-служба ГУР опубликовала бонусный кадр ― снимок обломков одного из уничтоженных Призраками ГУР вертолета Ми-8.
