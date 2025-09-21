Воины ГУР поразили 3 российских вертолета Ми-8 — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Воины ГУР поразили 3 российских вертолета Ми-8 — видео

ГУР
ГУР отчитывается о новых пораженных целях врага
Read in English
Читати українською

Утром 21 сентября Главное управление разведки объявило результаты новой успешной операции воинов "Примар" во временно оккупированном россиянами Крыму. На этот раз целями разведчиков стали вражеские вертолеты Ми-8 и РЛС "небо-У".

Главные тезисы

  • Пресс-служба ГУР опубликовала фото обломков одного из уничтоженных вертолетов Ми-8.
  • Украинская разведка обещает: продолжение следует!

ГУР отчитывается о новых пораженных целях врага

Утром 21 сентября Главное управление разведки официально подтвердило, что авиапарк российских оккупантов во временно оккупированном Крыму вновь понес колоссальные потери.

Это результаты успешной боевой работы мастеров спецподразделения ГУР МО Украины "Примари".

Поражены три вражеских многоцелевых вертолета Ми-8, а также ― дорогостоящая российская РЛС 55Ж6У “небо-У”, — сказано в официальном заявлении украинской военной разведки.

Более того, пресс-служба ГУР опубликовала бонусный кадр ― снимок обломков одного из уничтоженных Призраками ГУР вертолета Ми-8.

Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине! — отмечают украинские разведчики.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила 4 района сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 21 сентября 2025 года
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Гарантии безопасности для Украины. Финляндия указала на важный нюанс
Стубб и Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Украину 54 дронами — ПВО обезвредила 33
Воздушные Силы ВСУ
Отчет работы ПВО 20-21 сентября

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?