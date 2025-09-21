Воїни ГУР уразили 3 російські гелікоптери Мі-8 — відео
Воїни ГУР уразили 3 російські гелікоптери Мі-8 — відео

ГУР
ГУР звітує про нові уражені цілі ворога
Read in English

Вранці 21 вересня Головне управління розвідки оголосило результати нової успішної операції воїнів “Примар” в тимчасово окупованому росіянами Криму. Цього разу цілями розвідників стали ворожі гелікоптери Мі-8 та РЛС “нєбо-У”.

Головні тези:

  • Пресслужба ГУР опублікувала фото уламків одного зі знищених вертольотів Мі-8.
  • Українська розвідка обіцяє: далі буде!

ГУР звітує про нові уражені цілі ворога

Вранці 21 вересня Головне управління розвідки офіційно підтвердило, що авіапарк російських окупантів у тимчасово окупованому Криму знову зазнав колосальних втрат.

Це результати успішної бойової роботи майстрів спецпідрозділу ГУР МО України “Примари”.

Уражено три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також ― дороговартісна російська РЛС 55Ж6У “нєбо-У”, — йдеться в офіційній заяві української воєнної розвідки.

Ба більше, пресслужба ГУР опублікувала бонусний кадр ― знімок уламків одного зі знищених “Примарами” ГУР московитського вертольота Мі-8.

Збройна боротьба триває! Слава Україні! — наголошують українські розвідники.

