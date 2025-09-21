Воїни ГУР уразили 3 російські гелікоптери Мі-8 — відео

Вранці 21 вересня Головне управління розвідки оголосило результати нової успішної операції воїнів “Примар” в тимчасово окупованому росіянами Криму. Цього разу цілями розвідників стали ворожі гелікоптери Мі-8 та РЛС “нєбо-У”.
Головні тези:
- Пресслужба ГУР опублікувала фото уламків одного зі знищених вертольотів Мі-8.
- Українська розвідка обіцяє: далі буде!
ГУР звітує про нові уражені цілі ворога
Вранці 21 вересня Головне управління розвідки офіційно підтвердило, що авіапарк російських окупантів у тимчасово окупованому Криму знову зазнав колосальних втрат.
Це результати успішної бойової роботи майстрів спецпідрозділу ГУР МО України “Примари”.
Ба більше, пресслужба ГУР опублікувала бонусний кадр ― знімок уламків одного зі знищених “Примарами” ГУР московитського вертольота Мі-8.
