"Цього не повинно бути". Трамп наказав посилити тиск на Європу

Американський лідер Дональд Трамп вкотре публічно зажадав від країн Європи "припинити купувати нафту" у Росії. Свою чітку вимогу він озвучив під час вечері в Маунт-Верноні, штат Вірджинія, а також дав наказ своїй команді.
Головні тези:
- Позитивним фактором є те, що більшість європейських країн вже припинили прямі закупівлі російської нафти.
- Трамп віддав чіткий наказ з цього приводу послу США в НАТО Метту Вітакеру.
Трамп посилює тиск на Європу
Що важливо розуміти, після зустрічі з британським лідером Кіром Стармером очільник Білого дому наголосив, що готовий посилити санкції проти РФ, "але не тоді, коли люди, за яких я борюся, купують нафту у Росії".
Попри те, що прямі закупівлі російської нафти більшістю європейських країн припинилися ще в 2022 році, невеликі обсяги продовжують надходити до Угорщини та інших країн, що не мають виходу до моря, на сході.
Не можна також ігнорувати той факт, що деякі країни ЄС також імпортують дизельне пальне з Індії та Туреччини, де російська нафта переробляється на паливо.
На цьому тлі Дональд Трамп наказав послу США в НАТО Метту Вітакеру посилити тиск на Європу.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-