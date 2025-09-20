У Росії знайшли мертвим відомого воєнного злочинця Тюніна

У Підмосков’ї виявили труп генерального директора підприємства "Хімпромінжиніринг" Олександра Тюніна. Його компанія регулярно постачала країні-агресорці матеріали для "Шахедів". Стверджується, що воєнний злочинець скоїв суїцид.
Головні тези:
- Підприємство “Хімпромінжиніринг” є основним виробником вуглеволокна та постачальником сировини для ударних дронів.
- Загибель Олександра Тюніна - 35-та загадкова смерть російських високопосадовців та керівників компаній з 2022 року.
Тюніна знайшли мертвим
Як стверджують російські пропагандисти, труп російського воєнного злочинця виявили на дорозі біля автомобіля неподалік від лісу.
Біля його тіла лежала мисливська рушниця та передсмертну записку, у якій Тюнін начебто пояснив свій вчинок тривалою боротьбою з депресією.
Що важливо розуміти, підприємство "Хімпромінжиніринг" є єдиним в Росії виробником вуглеволокна, а також головним постачальником сировини для виробництва ударних дронів Shahed/"Герань".
До прикладу, вказана компанія займається постачанням матеріалів, що використовуються під час виготовлення фюзеляжів для далекобійних дронів — російських копій Shahed-136.
Загалом йдеться про забезпечення близько 95% виробництва вуглецевого волокна в Росії.
Опозиційні російські журналісти звертають увагу на те, що це вже 35-та загадкова смерть російських топ-чиновників і керівників компаній за час повномасштабної війни РФ проти України.
Так, нещодавно стало відомо, що віцепрезидент "Транснєфті" Андрій Бадалов помер, випавши з вікна 17-го поверху будинку на Рубльовському шосе в Москві. Це сталося 2 місяці тому.
