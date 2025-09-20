У Росії знайшли мертвим відомого воєнного злочинця Тюніна

У Підмосков’ї виявили труп генерального директора підприємства "Хімпромінжиніринг" Олександра Тюніна. Його компанія регулярно постачала країні-агресорці матеріали для "Шахедів". Стверджується, що воєнний злочинець скоїв суїцид.

Тюніна знайшли мертвим

Як стверджують російські пропагандисти, труп російського воєнного злочинця виявили на дорозі біля автомобіля неподалік від лісу.

Біля його тіла лежала мисливська рушниця та передсмертну записку, у якій Тюнін начебто пояснив свій вчинок тривалою боротьбою з депресією.

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, підприємство "Хімпромінжиніринг" є єдиним в Росії виробником вуглеволокна, а також головним постачальником сировини для виробництва ударних дронів Shahed/"Герань".

До прикладу, вказана компанія займається постачанням матеріалів, що використовуються під час виготовлення фюзеляжів для далекобійних дронів — російських копій Shahed-136.

Загалом йдеться про забезпечення близько 95% виробництва вуглецевого волокна в Росії.

Опозиційні російські журналісти звертають увагу на те, що це вже 35-та загадкова смерть російських топ-чиновників і керівників компаній за час повномасштабної війни РФ проти України.