У Росії знайшли мертвим відомого воєнного злочинця Тюніна
Категорія
Світ
Дата публікації

У Росії знайшли мертвим відомого воєнного злочинця Тюніна

Тюнін
Джерело:  online.ua

У Підмосков’ї виявили труп генерального директора підприємства "Хімпромінжиніринг" Олександра Тюніна. Його компанія регулярно постачала країні-агресорці матеріали для "Шахедів". Стверджується, що воєнний злочинець скоїв суїцид.

Головні тези:

  • Підприємство “Хімпромінжиніринг” є основним виробником вуглеволокна та постачальником сировини для ударних дронів.
  • Загибель Олександра Тюніна - 35-та загадкова смерть російських високопосадовців та керівників компаній з 2022 року.

Тюніна знайшли мертвим

Як стверджують російські пропагандисти, труп російського воєнного злочинця виявили на дорозі біля автомобіля неподалік від лісу.

Біля його тіла лежала мисливська рушниця та передсмертну записку, у якій Тюнін начебто пояснив свій вчинок тривалою боротьбою з депресією.

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, підприємство "Хімпромінжиніринг" є єдиним в Росії виробником вуглеволокна, а також головним постачальником сировини для виробництва ударних дронів Shahed/"Герань".

До прикладу, вказана компанія займається постачанням матеріалів, що використовуються під час виготовлення фюзеляжів для далекобійних дронів — російських копій Shahed-136.

Загалом йдеться про забезпечення близько 95% виробництва вуглецевого волокна в Росії.

Опозиційні російські журналісти звертають увагу на те, що це вже 35-та загадкова смерть російських топ-чиновників і керівників компаній за час повномасштабної війни РФ проти України.

Так, нещодавно стало відомо, що віцепрезидент "Транснєфті" Андрій Бадалов помер, випавши з вікна 17-го поверху будинку на Рубльовському шосе в Москві. Це сталося 2 місяці тому.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський анонсував важливу зустріч з Трампом
Зеленський і Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Келлог розкрив реальне ставлення Трампа до Путіна
Келлог
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна готує новий обмін полоненими з Росією — Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?