Україна готує новий обмін полоненими з Росією — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна готує новий обмін полоненими з Росією — Зеленський

Зеленський
Джерело:  online.ua

Україна готує новий обмін полоненими з Росією. Додому можуть повернути тисячу українців.

Головні тези:

  • Україна планує обміняти тисячу полонених з Росією за участю президента Володимира Зеленського.
  • Зустріч української та російської делегацій наразі залишається без конкретного прогресу в розв'язанні конфлікту.
  • Російська сторона намагається витягнути переговори і не виявляє бажання завершити війну на Донбасі, за словами Зеленського.

Україна та Росія обміняють 1000 полонених — Зеленський

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 19 вересня.

Про обмін Рустем (Умєров, - ред.) говорив з Мединським - вони в контакті. Хочемо забрати 1000 людей, працюють над списками.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Стосовно зустрічі української та російської делегацій Зеленський заявив, що нині це питання "без будь-якого руху вперед".

Ми можемо з ними зустрітись хоч завтра, якщо ми хочемо просто поговорити. Але нам потрібен результат. Ми прочитали всі їхні меморандуми, ми їх добре знаємо. І вони наші прочитали - вони їх вивчили дуже добре. Вони знають, що вони хочуть, а ми знаємо, що хочемо ми.

За його словами, росіяни зараз намагаються усілякими методами затягнути переговори і не хочуть закінчення війни.

Вони збрехали черговий раз - зустрічаємось, є домовленість про обмін, і окрім обміну є домовленість, в якому форматі зустрічаються лідери, щоб спробувати домовитися про закінчення війни, про той чи інший етап. Але зустрілись і домовились тільки про обмін. Повернулись і сказали: "Давай обмін пройде, цивільних…після цивільних буде дзвінок з Рустемом, обговоримо далі". Вони мали дзвінок. Тепер кажуть: "треба напевно, ще щось зробити - технічні зустрічі". Тобто вони відтягують все.

Зеленський зазначив, що буде обговорювати це питання з президентом США Дональдом Трампом, а він буде говорити з Китаєм.

Я думаю, всі по трошки будуть робити, щоб зустріч на рівні лідерів відбулася.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Наші люди вдома. Україна та РФ провели новий обмін полоненими
Володимир Зеленський
Україна продовжує рятувати своїх громадян з полону РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна провела дев'ятий етап обміну військовополоненими з Росією
Володимир Зеленський
повернення
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна провела 68-ий обмін полоненими з Росією — перші подробиці
ГУР
наші вдома

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?