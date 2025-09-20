Україна готує новий обмін полоненими з Росією — Зеленський

Україна готує новий обмін полоненими з Росією. Додому можуть повернути тисячу українців.
Головні тези:
- Україна планує обміняти тисячу полонених з Росією за участю президента Володимира Зеленського.
- Зустріч української та російської делегацій наразі залишається без конкретного прогресу в розв'язанні конфлікту.
- Російська сторона намагається витягнути переговори і не виявляє бажання завершити війну на Донбасі, за словами Зеленського.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 19 вересня.
Стосовно зустрічі української та російської делегацій Зеленський заявив, що нині це питання "без будь-якого руху вперед".
Ми можемо з ними зустрітись хоч завтра, якщо ми хочемо просто поговорити. Але нам потрібен результат. Ми прочитали всі їхні меморандуми, ми їх добре знаємо. І вони наші прочитали - вони їх вивчили дуже добре. Вони знають, що вони хочуть, а ми знаємо, що хочемо ми.
За його словами, росіяни зараз намагаються усілякими методами затягнути переговори і не хочуть закінчення війни.
Зеленський зазначив, що буде обговорювати це питання з президентом США Дональдом Трампом, а він буде говорити з Китаєм.
Я думаю, всі по трошки будуть робити, щоб зустріч на рівні лідерів відбулася.
