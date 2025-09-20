Украина готовит новый обмен пленными с Россией — Зеленский

Украина и Россия обменяют 1000 пленных — Зеленский

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 19 сентября.

Об обмене Рустем (Умеров, — ред.) говорил с Мединским — они в контакте. Хотим забрать 1000 человек, работающих над списками. Владимир Зеленский

Относительно встречи украинской и российской делегаций Зеленский заявил, что сейчас этот вопрос "без движения вперед".

Мы можем встретиться с ними хоть завтра, если мы хотим просто поговорить. Но нам нужен результат. Мы прочли все их меморандумы, мы их хорошо знаем. И они наши прочитали — они их изучили очень хорошо. Они знают, что хотят, а мы знаем, что хотим мы.

По его словам, россияне сейчас пытаются всяческими методами затянуть переговоры и не хотят окончания войны.

Они солгали в очередной раз — встречаемся, есть договоренность об обмене, и кроме обмена есть договоренность, в каком формате встречаются лидеры, чтобы попытаться договориться об окончании войны, о том или ином этапе. Но встретились и договорились только об обмене. Вернулись и сказали: "Давай обмен пройдет, гражданских… после гражданских будет звонок с Рустемом, обсудим дальше". У них был звонок. Теперь говорят: "надо наверняка еще что-то сделать — технические встречи". То есть они оттягивают все. Поделиться

Зеленский отметил, что будет обсуждать этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом, а он будет говорить с Китаем.