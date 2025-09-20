Украина готовит новый обмен пленными с Россией — Зеленский

Украина готовит новый обмен пленниками с Россией. Домой могут вернуть тысячу украинцев.
Главные тезисы
- Украина готовится к новому обмену пленными с Россией, в рамках которого домой могут вернуться до тысячи украинцев.
- Встреча украинской и российской делегаций не приносит конкретных результатов в разрешении конфликта на Донбассе.
- Президент Зеленский обвиняет российскую сторону в затягивании переговоров и нежелании завершить войну.
Украина и Россия обменяют 1000 пленных — Зеленский
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 19 сентября.
Относительно встречи украинской и российской делегаций Зеленский заявил, что сейчас этот вопрос "без движения вперед".
Мы можем встретиться с ними хоть завтра, если мы хотим просто поговорить. Но нам нужен результат. Мы прочли все их меморандумы, мы их хорошо знаем. И они наши прочитали — они их изучили очень хорошо. Они знают, что хотят, а мы знаем, что хотим мы.
По его словам, россияне сейчас пытаются всяческими методами затянуть переговоры и не хотят окончания войны.
Зеленский отметил, что будет обсуждать этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом, а он будет говорить с Китаем.
Я думаю, все понемногу будут делать, чтобы встреча на уровне лидеров состоялась.
