Украина провела 68-й обмен пленными с Россией — первые подробности

В ходе нового комбинированного обмена Украина 24 августа вернула военных и гражданских из российского плена.

Украина провела очередной обмен пленными

Сегодня в День Независимости Украины по поручению Президента Украины состоялся очередной обмен военнопленными.

Согласно договоренностям в Стамбуле были возвращены домой украинские военные, в рамках очередного 68-го обмена были освобождены восемь гражданских украинцев.

Среди уволенных воинов представители практически всех сил обороны: десантно-штурмовых, воздушных, военно-морских, а также воины ТРО, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Все уволенные защитники принадлежат к рядовому и сержантскому составу. Почти все они провели в плену более трех лет. Поделиться

Вернувшиеся военнослужащие обороняли город Мариуполь, луганский, донецкий, харьковский, запорожское, херсонское, николаевское, киевское, сумское направления, охранявшие Чернобыльскую АЭС. Также увидят родных попавших в руки врага на временно оккупированных территориях, в Крыму.

Наконец, на свободе два украинских журналиста: Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш. Они были незаконно задержаны оккупантами в 2022 и 2023 годах. Среди уволенных гражданских граждан также есть медик Сергей Ковалев из батальона "Госпитальеры", который спасал жизнь защитников и гражданских во время осады на заводе "Азовсталь". Возвращается домой и бывший мэр Херсона Владимир Николаенко, не ушедший на сотрудничество с оккупантами.

Освобожденные украинцы получат полный спектр необходимой медицинской помощи. Каждый из них пройдет медицинское обследование и лечение. Также они получат предусмотренные государством выплаты, пройдут реабилитацию и реинтеграцию общества после длительной изоляции в российской неволе.