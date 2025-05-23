Украина вернула из российского плена 390 военных — первые фото

В 17:00 23 мая президент Украины Владимир зеленский сообщил об обмене военнопленными с Россией. В настоящее время 390 защитников Украины вернулись домой.

390 защитников Украины вернулись из российского плена

Зеленский отметил, что это только часть анонсированного ранее обмена "1000 на 1000".

Возвращаем наших людей домой. Реализована первая часть договоренности об обмене 1000 на 1000. Эта договоренность была достигнута на встрече в Турции, и важно реализовать ее полностью. Владимир Зеленский Президент Украины

Сегодня — 390 человек. Суббота и воскресенье — ожидаем продолжения обмена.

Президент поблагодарил всех причастных к обмену.

Бывшие военнопленные уже дома

Благодарю всех, кто помогает, кто 24/7 работает для того, чтобы украинцы и украинки возвращались домой. Очень важно вернуть всех, кто в плену. Проверяем каждую фамилию, информацию по каждому человеку. Поделиться

Бывшие военнопленные уже дома

Продолжим нашу дипломатическую работу, чтобы такие шаги становились возможными.

В Генштабе уточнили, что из российской неволи вернулись 270 военных и 120 гражданских граждан.

Домой возвращаются 270 Защитников - это военнослужащие ВСУ, в частности ВМС, ДШУ, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины. Поделиться

Освобожденные защитники защищали нашу землю в Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском направлениях, а также принимали участие в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях.