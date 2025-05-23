Украина вернула из российского плена 390 военных — первые фото

В 17:00 23 мая президент Украины Владимир зеленский сообщил об обмене военнопленными с Россией. В настоящее время 390 защитников Украины вернулись домой.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский сообщил о возвращении 390 военных из российского плена в рамках обмена “1000 на 1000”.
- Для Украины важно вернуть всех своих людей из плена, продолжение обмена ожидается в ближайшие дни.
- Президент выразил признательность всем, кто участвовал в обмене и помогал вернуть украинских защитников домой.
390 защитников Украины вернулись из российского плена
Зеленский отметил, что это только часть анонсированного ранее обмена "1000 на 1000".
Сегодня — 390 человек. Суббота и воскресенье — ожидаем продолжения обмена.
Президент поблагодарил всех причастных к обмену.
Продолжим нашу дипломатическую работу, чтобы такие шаги становились возможными.
В Генштабе уточнили, что из российской неволи вернулись 270 военных и 120 гражданских граждан.
Освобожденные защитники защищали нашу землю в Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском направлениях, а также принимали участие в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях.
Среди освобожденных сегодня – 3 женщины и 387 мужчин.
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