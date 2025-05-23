Україна повернула з російського полону 390 громадян — перші фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула з російського полону 390 громадян — перші фото

Володимир Зеленський
обмін
Read in English

О 17.00 23 травня президент України Володимир зеленський повідомив про обмін військовополоненими з Росією. Наразі 390 оборонців України повернулися додому.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський оголосив про повернення 390 військовополонених з російського полону.
  • 390 оборонців України вже знаходяться у рідних домівках, що є лише частиною обміну “1000 на 1000”.
  • Для України дуже важливо повернути всіх своїх людей з полону, тому продовження обміну очікується найближчими днями.

390 громадян України повернулися з російського полону

Зеленський зазначив, що це тільки частина з анонсованого раніше обміну “1000 на 1000”.

Повертаємо наших людей додому. Реалізовано першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Сьогодні — 390 людей. Субота й неділя — очікуємо продовження обміну.

Президент подякував всім причетним до обміну.

Колишні військовополонені вже вдома

Дякую всім, хто допомагає, хто 24/7 працює для того, щоб українці й українки поверталися додому. Дуже важливо повернути всіх, хто в полоні. Перевіряємо кожне прізвище, інформацію по кожній людині.

Колишні військовополонені вже вдома

Продовжимо нашу дипломатичну роботу, щоб такі кроки ставали можливими.

У Генштабі уточнили, що з російської неволі повернули 270 військових та 120 цивільних громадян.

Додому повертаються 270 Захисників - це військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Звільнені оборонці захищали нашу землю на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях.

Наші вдома

Серед визволених сьогодні - 3 жінки та 387 чоловіків.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ГУР розкрили подробиці обміну українських військовополонених напередодні Великодня
обмін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Умєров анонсував масштабний обмін військовополоненими між Україною та Росією
Умєров
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп анонсував масштабний обмін полоненими між Україною та РФ
Трамп повідомив про домовленість України та РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?