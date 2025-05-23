Україна повернула з російського полону 390 громадян — перші фото

О 17.00 23 травня президент України Володимир зеленський повідомив про обмін військовополоненими з Росією. Наразі 390 оборонців України повернулися додому.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський оголосив про повернення 390 військовополонених з російського полону.
- 390 оборонців України вже знаходяться у рідних домівках, що є лише частиною обміну “1000 на 1000”.
- Для України дуже важливо повернути всіх своїх людей з полону, тому продовження обміну очікується найближчими днями.
390 громадян України повернулися з російського полону
Зеленський зазначив, що це тільки частина з анонсованого раніше обміну “1000 на 1000”.
Сьогодні — 390 людей. Субота й неділя — очікуємо продовження обміну.
Президент подякував всім причетним до обміну.
Продовжимо нашу дипломатичну роботу, щоб такі кроки ставали можливими.
У Генштабі уточнили, що з російської неволі повернули 270 військових та 120 цивільних громадян.
Звільнені оборонці захищали нашу землю на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях.
Серед визволених сьогодні - 3 жінки та 387 чоловіків.
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