Україна повернула з російського полону 390 громадян — перші фото

О 17.00 23 травня президент України Володимир зеленський повідомив про обмін військовополоненими з Росією. Наразі 390 оборонців України повернулися додому.

390 громадян України повернулися з російського полону

Зеленський зазначив, що це тільки частина з анонсованого раніше обміну “1000 на 1000”.

Повертаємо наших людей додому. Реалізовано першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю. Володимир Зеленський Президент України

Сьогодні — 390 людей. Субота й неділя — очікуємо продовження обміну.

Президент подякував всім причетним до обміну.

Колишні військовополонені вже вдома

Дякую всім, хто допомагає, хто 24/7 працює для того, щоб українці й українки поверталися додому. Дуже важливо повернути всіх, хто в полоні. Перевіряємо кожне прізвище, інформацію по кожній людині. Поширити

Колишні військовополонені вже вдома

Продовжимо нашу дипломатичну роботу, щоб такі кроки ставали можливими.

У Генштабі уточнили, що з російської неволі повернули 270 військових та 120 цивільних громадян.

Додому повертаються 270 Захисників - це військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. Поширити

Звільнені оборонці захищали нашу землю на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях.

Наші вдома