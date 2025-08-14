Украина вернула из российского плена 84 граждан — первые фото

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 14 августа об очередном обмене пленными с Россией. Сегодня домой вернулись 84 гражданских и военных гражданина Украины.
Главные тезисы
- 84 гражданина Украины вернулись домой из российского плена в результате успешного обмена.
- Среди освобожденных есть граждане, содержавшиеся россиянами уже с 2014, 2016 и 2017 годов.
- Обмен пленными предусматривал возвращение гражданских и военных граждан Украины, нуждающихся в медицинской помощи и реабилитации.
84 украинца вернулись домой из российского плена
Зеленский отметил, что почти всем из них необходима медицинская помощь и значительная реабилитация.
Президент поблагодарил команду по возвращению пленных — всех в Координационном штабе, ГУР, Офисе, в специальных службах, кто работает ради возвращения наших людей.
Спасибо ОАЭ за помощь в этом обмене. А главное, спасибо нашим воинам, которые еженедельно на фронте пополняют для Украины обменный фонд. Храбрость и эффективность наших подразделений на передовой — это в том числе возможность возвращать наших людей домой. Будут еще обмены.
Особенность сегодняшнего обмена, отметили в Коордштабе, в том, что удалось освободить гражданских и военных украинцев, задержанных на временно оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения и незаконно осужденных на длительные сроки заключения — от 10 до 18 лет.
Один из освобожденных пробыл в неволе 4013 дней — он был взят в плен в Донецкой области еще в 2014 году.
Также на родную землю возвращаются украинцы, схваченные и осужденные оккупантами с 2016 по 2021 год.
Среди освобожденных есть три женщины из Донецкой и Луганской областей. Одна из них — учительница начальной школы, лишенная свободы в 2019 году.
Среди уволенных сегодня гражданских украинцев есть 27-летний парень, которого оккупанты незаконно лишили свободы в 2016 году. К тому времени ему было всего 18 лет.
