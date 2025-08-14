Україна повернула з російського полону 84 громадян — перші фото
Україна повернула з російського полону 84 громадян — перші фото

Президент України Володимир Зеленський заявив 14 серпня про черговий обмін полоненими з Росією. Сьогодні додому повернулися 84 цивільних і військових громадянина України.

Головні тези:

  • Володимир Зеленський оголосив про успішний обмін полоненими з Росією.
  • Додому повернулися 84 цивільних і військових громадянина України, яким потрібна медична допомога та реабілітація.
  • Серед звільнених сьогодні цивільних є ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років.

84 українці повернулися додому з російського полону

Зеленський зазначив, що майже всім із них потрібна медична допомога та значна реабілітація.

Наші вдома

Серед звільнених сьогодні цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років. Серед звільнених сьогодні військових — захисники Маріуполя. Вдячний усім, хто допомагає нам продовжувати звільняти українських полонених.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент подякував команді з повернення полонених — усім у Координаційному штабі, ГУР, Офісі, в спеціальних службах, хто працює заради повернення наших людей.

Наші вдома

Дякую ОАЕ за допомогу в цьому обміні. А головне, дякую нашим воїнам, які щотижня на фронті поповнюють для України обмінний фонд. Хоробрість та ефективність наших підрозділів на передовій — це в тому числі й можливість повертати наших людей додому. Будуть ще обміни.

Особливість сьогоднішнього обміну, зазначили у Коордштабі, в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення - від 10 до 18 років.

Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів - він був поневолений на Донеччині ще в 2014 році.

Наші вдома

Також на рідну землю повертаються українці, схоплені та засуджені окупантами з 2016 по 2021 роки.

Серед визволених є три жінки з Донецької та Луганської областей. Одна з них - вчителька початкової школи, позбавлена волі у 2019 році.

Наші вдома

Серед звільнених сьогодні цивільних українців є 27-річний хлопець, якого окупанти незаконно позбавили волі у 2016 році. На той час йому було лише 18 років.

