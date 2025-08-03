Зеленський анонсував масштабний обмін полоненими з Росією

3 серпня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що вдалося добитися від країни-агресорки Росії домовленості про обмін 1200 людей. За його словами, наразі триває робота над списками.

Обмін полоненими буде тривати

За словами українського лідера, він детально обговорив з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим та керівником Офісу Андрієм Єрмаком переговорний трек.

Насамперед йшлося про реалізацію домовленостей зустрічей з російською стороною в Стамбулі та підготовку нової зустрічі.

Серед ключових питань — продовження обмінів військовополоненими. Є домовленість про обмін 1200 людей, триває робота над списками. Секретар РНБО доповів про комунікацію з російським представником. Працюємо також, щоб розблокувати повернення наших цивільних, з’ясовуємо дані по кожному прізвищу. Володимир Зеленський Президент України

Глава ОПУ розповів про взаємодію з головними союзниками Києва, які допомагають нашій дипломатії, зокрема контакти з командою Дональда Трампа, та про зусилля для повернення дітей, які були викрадені Росією.

Обговорили з Рустемом Умєровим наступні засідання Ставки та тематику доповідей на Ставці. Зокрема, будуть розглянуті питання підготовки енергетики та всієї нашої критичної інфраструктури до опалювального сезону, також розвиток української ППО й наші далекобійні удари по російській логістиці. Поширити

Окрім того, у центрі уваги — аудит виконання рішень РНБО та Ставки.

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що деякі рішення досі не втілені в життя.