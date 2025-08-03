Зеленський анонсував масштабний обмін полоненими з Росією

3 серпня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що вдалося добитися від країни-агресорки Росії домовленості про обмін 1200 людей. За його словами, наразі триває робота над списками.
Головні тези:
- Україна робить все можливе, щоб розблокувати повернення всіх цивільних.
- Андрій Єрмак доповів про взаємодію з ключовими партнерами.
Обмін полоненими буде тривати
За словами українського лідера, він детально обговорив з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим та керівником Офісу Андрієм Єрмаком переговорний трек.
Насамперед йшлося про реалізацію домовленостей зустрічей з російською стороною в Стамбулі та підготовку нової зустрічі.
Глава ОПУ розповів про взаємодію з головними союзниками Києва, які допомагають нашій дипломатії, зокрема контакти з командою Дональда Трампа, та про зусилля для повернення дітей, які були викрадені Росією.
Окрім того, у центрі уваги — аудит виконання рішень РНБО та Ставки.
Володимир Зеленський звернув увагу на те, що деякі рішення досі не втілені в життя.
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