Зеленский анонсировал масштабный обмен пленными с Россией

3 августа глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что удалось добиться от страны-агрессорки России договоренности об обмене 1200 человек. По его словам, сейчас идет работа над списками.

Обмен пленными будет продолжаться

По словам украинского лидера, он обсудил с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и руководителем Офиса Андреем Ермаком переговорный трек.

В первую очередь речь шла о реализации договоренностей встреч с российской стороной в Стамбуле и подготовке новой встречи.

Среди ключевых вопросов — продолжение обменов военнопленными. Есть договоренность об обмене 1200 человек, идет работа над списками. Секретарь СНБО доложил о коммуникации с российским представителем. Работаем также, чтобы разблокировать возврат наших гражданских, выясняем данные по каждой фамилии. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава ОПУ рассказал о взаимодействии с главными союзниками Киева, которые помогают нашей дипломатии, в частности контактах с командой Дональда Трампа, и об усилиях для возвращения детей, похищенных Россией.

Обсудили с Рустемом Умеровым следующие заседания Ставки и тематику докладов на Ставке. В частности, будут рассмотрены вопросы подготовки энергетики и всей нашей критической инфраструктуры к отопительному сезону, а также развитие украинской ПВО и наши дальнобойные удары по российской логистике. Поделиться

Кроме того, в центре внимания — аудит выполнения решений СНБО и Ставки.

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что некоторые решения до сих пор не воплощены в жизнь.