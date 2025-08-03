Зеленский анонсировал масштабный обмен пленными с Россией
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский анонсировал масштабный обмен пленными с Россией

Владимир Зеленский
Обмен пленными будет продолжаться
Читати українською

3 августа глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что удалось добиться от страны-агрессорки России договоренности об обмене 1200 человек. По его словам, сейчас идет работа над списками.

Главные тезисы

  • Украина делает все возможное, чтобы разблокировать возвращение всех гражданских.
  • Андрей Ермак доложил о взаимодействии с ключевыми партнерами.

Обмен пленными будет продолжаться

По словам украинского лидера, он обсудил с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и руководителем Офиса Андреем Ермаком переговорный трек.

В первую очередь речь шла о реализации договоренностей встреч с российской стороной в Стамбуле и подготовке новой встречи.

Среди ключевых вопросов — продолжение обменов военнопленными. Есть договоренность об обмене 1200 человек, идет работа над списками. Секретарь СНБО доложил о коммуникации с российским представителем. Работаем также, чтобы разблокировать возврат наших гражданских, выясняем данные по каждой фамилии.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава ОПУ рассказал о взаимодействии с главными союзниками Киева, которые помогают нашей дипломатии, в частности контактах с командой Дональда Трампа, и об усилиях для возвращения детей, похищенных Россией.

Обсудили с Рустемом Умеровым следующие заседания Ставки и тематику докладов на Ставке. В частности, будут рассмотрены вопросы подготовки энергетики и всей нашей критической инфраструктуры к отопительному сезону, а также развитие украинской ПВО и наши дальнобойные удары по российской логистике.

Кроме того, в центре внимания — аудит выполнения решений СНБО и Ставки.

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что некоторые решения до сих пор не воплощены в жизнь.

Это будет исправлено безотлагательно, — подчеркнул глава государства.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США готовятся к санкционной войне с Китаем ради Украины
США поквитаются с Китаем за помощь РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Конфликт Зеленского и Трампа. В Британии раскрыли новые детали
Ссора Зеленского и Трампа - новые подробности
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп смог обыграть Путина всего лишь одним театральным трюком
Трамп не испугался угроз Кремля

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?