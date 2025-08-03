Зеленский анонсировал масштабный обмен пленными с Россией

3 августа глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что удалось добиться от страны-агрессорки России договоренности об обмене 1200 человек. По его словам, сейчас идет работа над списками.
Главные тезисы
- Украина делает все возможное, чтобы разблокировать возвращение всех гражданских.
- Андрей Ермак доложил о взаимодействии с ключевыми партнерами.
Обмен пленными будет продолжаться
По словам украинского лидера, он обсудил с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и руководителем Офиса Андреем Ермаком переговорный трек.
В первую очередь речь шла о реализации договоренностей встреч с российской стороной в Стамбуле и подготовке новой встречи.
Глава ОПУ рассказал о взаимодействии с главными союзниками Киева, которые помогают нашей дипломатии, в частности контактах с командой Дональда Трампа, и об усилиях для возвращения детей, похищенных Россией.
Кроме того, в центре внимания — аудит выполнения решений СНБО и Ставки.
Владимир Зеленский обратил внимание на то, что некоторые решения до сих пор не воплощены в жизнь.
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