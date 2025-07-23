Україна провела дев'ятий етап обміну військовополоненими з Росією

23 липня відбувся вже дев’ятий етап обміну військовополоненими, про який домовлено в Стамбулі між українською та російською делегаціями.
Головні тези:
- Україна успішно провела дев'ятий етап обміну військовополоненими з Росією відповідно до стамбульських домовленостей.
- Під час обміну військовополоненими повернули понад 1000 українських громадян, серед яких були важкохворі й тяжкопоранені захисники.
- Обмін відбувся на базі взаємної угоди між українською та російською делегаціями та відіграв важливу роль у поверненні додому наших воїнів.
Україна повернула своїх громадян з полону РФ
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Воїни, що повертаються сьогодні, захищали Україну на різних напрямках фронту. Значна кількість пробула в полоні понад три роки.
Всі отримають необхідну підтримку та медичну допомогу.
Серед визволених — солдати, сержанти, офіцери і навіть останній із захисників острова Зміїний
На нинішньому етапі вдалося звільнити військовослужбовців ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також бійців Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України.
Частина звільнених сьогодні воїнів потрапили в полон під час оборони Маріуполя і провели у неволі понад 3 роки. Наймолодшому виповнилося 27 років, найстаршому — 66 років.
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