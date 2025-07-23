Україна провела дев'ятий етап обміну військовополоненими з Росією

Важливо, що обміни тривають і наші люди повертаються додому. Дякую всім, хто продовжує цю надважливу роботу. Повернути всіх наших — це пріоритет для держави. І ми продовжимо всі зусилля для того, щоб усі наші люди повернулися з неволі.