Україна провела дев'ятий етап обміну військовополоненими з Росією
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна провела дев'ятий етап обміну військовополоненими з Росією

Володимир Зеленський
повернення
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23 липня відбувся вже дев’ятий етап обміну військовополоненими, про який домовлено в Стамбулі між українською та російською делегаціями.

Головні тези:

  • Україна успішно провела дев'ятий етап обміну військовополоненими з Росією відповідно до стамбульських домовленостей.
  • Під час обміну військовополоненими повернули понад 1000 українських громадян, серед яких були важкохворі й тяжкопоранені захисники.
  • Обмін відбувся на базі взаємної угоди між українською та російською делегаціями та відіграв важливу роль у поверненні додому наших воїнів.

Україна повернула своїх громадян з полону РФ

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники. Можемо вже говорити про деталі — за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 наших людей. Для тисячі родин це радість знову обійняти своїх близьких. Дякую всім, хто над цим працював.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Воїни, що повертаються сьогодні, захищали Україну на різних напрямках фронту. Значна кількість пробула в полоні понад три роки.

Наші вдома

Всі отримають необхідну підтримку та медичну допомогу.

Наші вдома

Важливо, що обміни тривають і наші люди повертаються додому. Дякую всім, хто продовжує цю надважливу роботу. Повернути всіх наших — це пріоритет для держави. І ми продовжимо всі зусилля для того, щоб усі наші люди повернулися з неволі.

Наші вдома

Серед визволених — солдати, сержанти, офіцери і навіть останній із захисників острова Зміїний

На нинішньому етапі вдалося звільнити військовослужбовців ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також бійців Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України.

Частина звільнених сьогодні воїнів потрапили в полон під час оборони Маріуполя і провели у неволі понад 3 роки. Наймолодшому виповнилося 27 років, найстаршому — 66 років.

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