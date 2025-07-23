Украина провела девятый этап обмена военнопленными с Россией

23 июля состоялся девятый этап обмена военнопленными, о котором договорено в Стамбуле между украинской и российской делегациями.

Украина вернула своих граждан из плена РФ

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники. Можем уже говорить о деталях — за все этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1000 наших людей. Для тысячи семей это радость снова обнять своих близких. Спасибо всем, кто над этим работал. Владимир Зеленский Президент Украины

Возвращающиеся сегодня воины защищали Украину на разных направлениях фронта. Значительное количество пробыло в плену более трех лет.

Наши дома

Все получат необходимую поддержку и медицинскую помощь.

Наши дома

Важно, что обмены продолжаются, и наши люди возвращаются домой. Благодарю всех, кто продолжает эту сверхважную работу. Вернуть всех наших — это приоритет для государства. И мы продолжим все усилия для того, чтобы все наши люди вернулись из неволи. Поделиться

Наши дома

Среди освобожденных солдаты, сержанты, офицеры и даже последний из защитников острова Змеиный

На нынешнем этапе удалось уволить военнослужащих ВСУ, в частности, из подразделений ДШУ, ВМС, Сил ТрО, а также бойцов Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

Часть освобожденных воинов попали в плен во время обороны Мариуполя и провели в неволе более 3 лет. Самому младшему исполнилось 27 лет, самому старшему — 66 лет.