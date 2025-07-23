Украина провела девятый этап обмена военнопленными с Россией

23 июля состоялся девятый этап обмена военнопленными, о котором договорено в Стамбуле между украинской и российской делегациями.
Главные тезисы
- На девятом этапе обмена военнопленными Украина вернула более 1000 своих граждан, включая тяжелораненых защитников.
- Обмен прошел успешно в соответствии со стамбульскими договоренностями между украинской и российской делегациями.
- Среди освобожденных воинов были военнослужащие различных украинских военных подразделений, включая последнего защитника острова Змеиный.
Украина вернула своих граждан из плена РФ
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Возвращающиеся сегодня воины защищали Украину на разных направлениях фронта. Значительное количество пробыло в плену более трех лет.
Все получат необходимую поддержку и медицинскую помощь.
Среди освобожденных солдаты, сержанты, офицеры и даже последний из защитников острова Змеиный
На нынешнем этапе удалось уволить военнослужащих ВСУ, в частности, из подразделений ДШУ, ВМС, Сил ТрО, а также бойцов Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.
Часть освобожденных воинов попали в плен во время обороны Мариуполя и провели в неволе более 3 лет. Самому младшему исполнилось 27 лет, самому старшему — 66 лет.
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