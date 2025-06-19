Украина вернула группу тяжелобольных защитников из российского плена — первые фото

Из российского плена освобождена группа тяжелобольных Защитников - проведен еще один этап обмена согласно Стамбульским договоренностям.
Главные тезисы
- В рамках обмена по Стамбульским договоренностям Украина вернула группу тяжелобольных защитников из российского плена.
- Освобожденные военнослужащие имеют серьезные медицинские проблемы, вызванные пребыванием в плену, и требуют медицинской помощи.
- Защитники, которые были освобождены, представляют различные военные подразделения и большинство из них попали в плен во время обороны Мариуполя.
Украина вернула защитников из российского плена
Сегодня состоялся очередной этап крупного обмена пленными в категории тяжелобольные и раненые согласно договоренностям в Стамбуле. Координационным штабом по обращению с военнопленными по поручению Президента Украины освобождена из российской неволи группа Защитников, имеющих ранения и существенные проблемы со здоровьем.
На Родину вернулись военнослужащие ВСУ, в частности, представители Военно-морских Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил Территориальной обороны, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.
Каждый уволенный сегодня Защитник имеет тяжелые медицинские диагнозы и болезни в результате ранений и пребывания в плену. У многих значительная потеря веса, дистрофия, язвы, проблемы со зрением, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с пищеварением.
Большинство освобожденных воинов находились в неволе более трех лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.
Все освобожденные сегодня Защитники — представители рядового и сержантского состава.
Освобожденные из плена Защитники пройдут все необходимые медицинские обследования, получат пособие по физической и психологической реабилитации, а также все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе.
Координационный штаб продолжает работу и уже в ближайшее время готовим следующий этап обмена пленными. Работаем над возвращением всех! Слава Украине!
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