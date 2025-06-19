Украина вернула группу тяжелобольных защитников из российского плена — первые фото

Из российского плена освобождена группа тяжелобольных Защитников - проведен еще один этап обмена согласно Стамбульским договоренностям.

Украина вернула защитников из российского плена

Сегодня состоялся очередной этап крупного обмена пленными в категории тяжелобольные и раненые согласно договоренностям в Стамбуле. Координационным штабом по обращению с военнопленными по поручению Президента Украины освобождена из российской неволи группа Защитников, имеющих ранения и существенные проблемы со здоровьем.

На Родину вернулись военнослужащие ВСУ, в частности, представители Военно-морских Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил Территориальной обороны, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Освобождены из плена украинские защитники

Каждый уволенный сегодня Защитник имеет тяжелые медицинские диагнозы и болезни в результате ранений и пребывания в плену. У многих значительная потеря веса, дистрофия, язвы, проблемы со зрением, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с пищеварением.

Большинство освобожденных воинов находились в неволе более трех лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.

Освобождены из плена украинские защитники

Все освобожденные сегодня Защитники — представители рядового и сержантского состава.

Вообще домой возвращаются украинцы, которые воевали в Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Черниговской, а также в Запорожской и Киевской областях. Поделиться

Освобожденные из плена Защитники пройдут все необходимые медицинские обследования, получат пособие по физической и психологической реабилитации, а также все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе.

Освобождены из плена украинские защитники