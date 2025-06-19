Україна повернула групу важкохворих захисників із російського полону — перші фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула групу важкохворих захисників із російського полону — перші фото

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
захисники
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З російського полону звільнено групу важкохворих Захисників - проведено ще один етап обміну згідно Стамбульських домовленостей.

Головні тези:

  • Україна в рамках обміну згідно Стамбульських домовленостей повернула групу важкохворих захисників з російського полону.
  • Звільнені українські військовослужбовці мають серйозні медичні діагнози та проблеми, спричинені перебуванням у полоні.
  • Захисники, що повернулися, представляють різні військові підрозділи та знаходилися у полоні протягом тривалого часу, більшість з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

Україна повернула захисників з російського полону

Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну полоненими у категорії “тяжкохворі і поранені” згідно з домовленостями у Стамбулі. Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України визволено з російської неволі групу Захисників, що мають поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям.

На Батьківщину повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських Сил, Десантно-штурмових військ, Сил Територіальної оборони, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Звільнені з полону українські захисники

Кожен звільнений сьогодні Захисник має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням.

Більшість звільнених воїнів перебували в неволі понад 3 роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

Звільнені з полону українські захисники

Усі визволені сьогодні Захисники — представники рядового та сержантського складу.

Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, а також в Запорізькій та Київській областях.

Звільнені з полону Захисники пройдуть всі необхідні медичні обстеження, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Звільнені з полону українські захисники

Координаційний штаб продовжує роботу і вже найближчим часом готуємо наступний етап обміну полоненими. Працюємо над поверненням усіх! Слава Україні!

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