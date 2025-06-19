Україна повернула групу важкохворих захисників із російського полону — перші фото

З російського полону звільнено групу важкохворих Захисників - проведено ще один етап обміну згідно Стамбульських домовленостей.
Головні тези:
- Україна в рамках обміну згідно Стамбульських домовленостей повернула групу важкохворих захисників з російського полону.
- Звільнені українські військовослужбовці мають серйозні медичні діагнози та проблеми, спричинені перебуванням у полоні.
- Захисники, що повернулися, представляють різні військові підрозділи та знаходилися у полоні протягом тривалого часу, більшість з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.
Україна повернула захисників з російського полону
Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну полоненими у категорії “тяжкохворі і поранені” згідно з домовленостями у Стамбулі. Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України визволено з російської неволі групу Захисників, що мають поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям.
На Батьківщину повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських Сил, Десантно-штурмових військ, Сил Територіальної оборони, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.
Кожен звільнений сьогодні Захисник має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням.
Більшість звільнених воїнів перебували в неволі понад 3 роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.
Усі визволені сьогодні Захисники — представники рядового та сержантського складу.
Звільнені з полону Захисники пройдуть всі необхідні медичні обстеження, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.
Координаційний штаб продовжує роботу і вже найближчим часом готуємо наступний етап обміну полоненими. Працюємо над поверненням усіх! Слава Україні!
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