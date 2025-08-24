Україна провела 68-ий обмін полоненими з Росією — перші подробиці
Україна провела 68-ий обмін полоненими з Росією — перші подробиці

Під час нового комбінованого обміну Україна 24 серпня повернула військових та цивільних з російського полону.

Головні тези:

  • Під час 68-го обміну полоненими в Україну повернулися військові та цивільні, які були утримані в російському полоні, в тому числі два українських журналісти та медик.
  • Звільнені оборонці належать до різних підрозділів сил оборони та пройдуть повний комплекс медичної допомоги та реабілітації після тривалої неволі в російському полоні.
  • Додому повертаються вояки, які захищали різні напрямки на сході України, а також ті, хто потрапив до рук ворога на окупованих територіях, включаючи Крим.

Україна провела черговий обмін полоненими

Сьогодні, у День Незалежності України, за дорученням Президента України відбувся черговий обмін військовополоненими.

Згідно з домовленостями у Стамбулі були повернені додому українські військові, водночас у рамках чергового 68-го обміну були визволені восьмеро цивільних українців.

Наші вдома

Серед звільнених воїнів представники практично всіх сил оборони: десантно-штурмових, повітряних, військово-морських, а також воїни ТрО, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Усі звільнені оборонці належать до рядового та сержантського складу. Майже всі вони провели в полоні понад три роки.

Наші вдома

Військовослужбовці, які сьогодні повернулися, обороняли місто Маріуполь, луганський, донецький, харківський, запорізький, херсонський, миколаївський, київський, сумський напрямки, охороняли Чорнобильську АЕС. Також побачать рідних ті, хто потрапив до рук ворога на тимчасово окупованих територіях, в Криму.

Нарешті на волі двоє українських журналістів: Дмитро Хилюк та Марк Каліуш. Вони були незаконно затримані окупантами в 2022 та 2023 роках. Серед звільнених цивільних громадян також є медик Сергій Ковальов з батальйону “Госпітальєри”, який рятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі “Азовсталь”. Повертається додому і колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами.

Наші вдома

Визволені українці отримають повний спектр необхідної медичної допомоги. Кожен із них пройде медичне обстеження та відповідне лікування. Також вони отримають передбачені державою виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.

