В России нашли мертвым известного военного преступника Тюнина

В Подмосковье обнаружили труп генерального директора предприятия "Химпроминжиниринг" Александра Тюнина. Его компания регулярно снабжала государсто материалами для производства "Шахедов". Утверждается, что военный преступник совершил суицид.

Тюнина нашли мертвым

Как утверждают российские пропагандисты, труп российского военного преступника обнаружили на дороге у автомобиля недалеко от леса.

У его тела лежало охотничье ружье и предсмертная записка, в которой Тюнин как бы объяснил свой поступок длительной борьбой с депрессией.

Фото: скриншот

Что важно понимать, предприятие "Химпроминжиниринг" является единственным в России производителем углеволокна, а также главным поставщиком сырья для производства ударных дронов Shahed/"Герань".

К примеру, указанная компания занимается поставкой материалов, используемых при изготовлении фюзеляжей для дальнобойных дронов — российских копий Shahed-136.

В общей сложности речь идет об обеспечении около 95% производства углеродного волокна в России.

Оппозиционные российские журналисты обращают внимание на то, что это уже 35 загадочная смерть российских топ-чиновников и руководителей компаний за время полномасштабной войны РФ против Украины.