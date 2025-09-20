В России нашли мертвым известного военного преступника Тюнина
Категория
Мир
Дата публикации

В России нашли мертвым известного военного преступника Тюнина

Тюнина нашли мертвым
Читати українською
Источник:  online.ua

В Подмосковье обнаружили труп генерального директора предприятия "Химпроминжиниринг" Александра Тюнина. Его компания регулярно снабжала государсто материалами для производства "Шахедов". Утверждается, что военный преступник совершил суицид.

Главные тезисы

  • Предприятие “Химпроминжиниринг” является основным производителем углеволокна и поставщиком сырья для ударных дронов.
  • Гибель Александра Тюнина – 35-я загадочная смерть российских чиновников и руководителей компаний с 2022 года.

Тюнина нашли мертвым

Как утверждают российские пропагандисты, труп российского военного преступника обнаружили на дороге у автомобиля недалеко от леса.

У его тела лежало охотничье ружье и предсмертная записка, в которой Тюнин как бы объяснил свой поступок длительной борьбой с депрессией.

Фото: скриншот

Что важно понимать, предприятие "Химпроминжиниринг" является единственным в России производителем углеволокна, а также главным поставщиком сырья для производства ударных дронов Shahed/"Герань".

К примеру, указанная компания занимается поставкой материалов, используемых при изготовлении фюзеляжей для дальнобойных дронов — российских копий Shahed-136.

В общей сложности речь идет об обеспечении около 95% производства углеродного волокна в России.

Оппозиционные российские журналисты обращают внимание на то, что это уже 35 загадочная смерть российских топ-чиновников и руководителей компаний за время полномасштабной войны РФ против Украины.

Так, недавно стало известно, что вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов скончался, выпав из окна 17-го этажа дома на Рублевском шоссе в Москве. Это произошло два месяца назад.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский анонсировал важную встречу с Трампом
Новая встреча Зеленского и Трампа - первые подробности
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Келлог раскрыл реальное отношение Трампа к Путину
Трамп скрывает свое реальное отношение к Путину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина готовит новый обмен пленными с Россией — Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?