В России нашли мертвым известного военного преступника Тюнина

В Подмосковье обнаружили труп генерального директора предприятия "Химпроминжиниринг" Александра Тюнина. Его компания регулярно снабжала государсто материалами для производства "Шахедов". Утверждается, что военный преступник совершил суицид.
Главные тезисы
- Предприятие “Химпроминжиниринг” является основным производителем углеволокна и поставщиком сырья для ударных дронов.
- Гибель Александра Тюнина – 35-я загадочная смерть российских чиновников и руководителей компаний с 2022 года.
Тюнина нашли мертвым
Как утверждают российские пропагандисты, труп российского военного преступника обнаружили на дороге у автомобиля недалеко от леса.
У его тела лежало охотничье ружье и предсмертная записка, в которой Тюнин как бы объяснил свой поступок длительной борьбой с депрессией.
Что важно понимать, предприятие "Химпроминжиниринг" является единственным в России производителем углеволокна, а также главным поставщиком сырья для производства ударных дронов Shahed/"Герань".
К примеру, указанная компания занимается поставкой материалов, используемых при изготовлении фюзеляжей для дальнобойных дронов — российских копий Shahed-136.
В общей сложности речь идет об обеспечении около 95% производства углеродного волокна в России.
Оппозиционные российские журналисты обращают внимание на то, что это уже 35 загадочная смерть российских топ-чиновников и руководителей компаний за время полномасштабной войны РФ против Украины.
Так, недавно стало известно, что вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов скончался, выпав из окна 17-го этажа дома на Рублевском шоссе в Москве. Это произошло два месяца назад.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-