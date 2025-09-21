"Вони програють". Трамп публічно принизив Путіна та армію РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

"Вони програють". Трамп публічно принизив Путіна та армію РФ

Трамп здивував світ новою заявою про російсько-українську війну
Джерело:  Fox News

Американський лідер Дональд Трамп відверто зізнався, що розчарований позицією російського диктатора Володимира Путіна, адже вірив, що їхні стосунки зможуть стати основою для швидкого завершення війни РФ проти України. Президент США також згадав про колосальні втрати російських військ та додав: “вони програють".

Головні тези:

  • Трамп закликав Європу посилити тиск на Москву.
  • Лідер США зізнався, що йому обіцяли за завершення війни.

Очільник Білого дому звернув увагу на те, що Штати суттєво наростили видобуток нафти і знижують ціни, адже розраховують таким чином посприяти швидкому завершенню війни, яку веде РФ.

На цьому тлі Дональд Трамп вкотре закликав Європу посилити тиск на Москву та остаточно відмовитися від її ресурсів.

На переконання американського лідера, це автоматично зупинить війну Росії проти України.

Знизьте ціни ще трохи, і це зупинить війну. Я розчарований Путіним, але вони програють, гине 5 тисяч людей щотижня. Від 5 до 7 тисяч людей гинуть щотижня без причини.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Очільник Білого дому знову почав стверджувати, що "зупинив сім воєн", і був переконаний, що зупинити війну, яку веде РФ, буде легко.

За словами Трампа, за завершення російсько-української війни йому навіть пообіцяли Нобелівську премію миру.

Насправді, я думав, що це буде найлегше, бо в мене гарні стосунки з президентом Путіним. Він розчарував мене, — зазначив американський лідер.

Попри це, Трамп пообіцяв: "ми впораємося так чи інакше".

