Естонія вперше в історії екстрено скликає Радбез ООН

22 вересня Рада Безпеки ООН збереться на надзвичайне засідання, яке скликає Естонія. Влада країни вирішила це зробити одразу після порушення Росією її повітряного простору в п'ятницю.
Головні тези:
- Дії Росії є частиною ширшої схеми ескалації напруги в регіоні.
- Міжнародна спільнота не має права ігнорувати нові провокації країни-агресорки.
Радбез ООН обговорить нову провокацію Росію
З заявою з цього приводу уже виступило Міністерство закордонних справ Естонії.
Відомство звертає увагу на те, що це перший випадок за 34 роки членства Естонії в ООН, коли країна запросила скликання надзвичайного засідання Радбезу.
Шеф естонської дипломатії Маргус Тсахкна наголосив: нахабним порушенням повітряного простору Росія підриває принципи, які важливі для безпеки всіх членів ООН.
За його словами, порушення повітряного простору Естонії є частиною ширших дій Росії, спрямованих на перевірку рішучості Європи і НАТО.
Офіційний Таллінн звертає увагу міжнародної спільноти на те, що порушенню повітряного простору їхньої країни передувало всього за кілька днів до цього вторгнення 19 російських дронів у повітряний простір Польщі та знаходження одного російського ударного дрона в повітряному просторі Румунії протягом однієї години.
