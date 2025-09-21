Естонія вперше в історії екстрено скликає Радбез ООН
Естонія вперше в історії екстрено скликає Радбез ООН

Естонія
Джерело:  ERR

22 вересня Рада Безпеки ООН збереться на надзвичайне засідання, яке скликає Естонія. Влада країни вирішила це зробити одразу після порушення Росією її повітряного простору в п'ятницю.

Головні тези:

  • Дії Росії є частиною ширшої схеми ескалації напруги в регіоні.
  • Міжнародна спільнота не має права ігнорувати нові провокації країни-агресорки.

Радбез ООН обговорить нову провокацію Росію

З заявою з цього приводу уже виступило Міністерство закордонних справ Естонії.

Відомство звертає увагу на те, що це перший випадок за 34 роки членства Естонії в ООН, коли країна запросила скликання надзвичайного засідання Радбезу.

Шеф естонської дипломатії Маргус Тсахкна наголосив: нахабним порушенням повітряного простору Росія підриває принципи, які важливі для безпеки всіх членів ООН.

Тому важливо, щоб постійний член Ради Безпеки ООН обговорив такі порушення в цьому ж органі, — додав дипломат.

За його словами, порушення повітряного простору Естонії є частиною ширших дій Росії, спрямованих на перевірку рішучості Європи і НАТО.

Офіційний Таллінн звертає увагу міжнародної спільноти на те, що порушенню повітряного простору їхньої країни передувало всього за кілька днів до цього вторгнення 19 російських дронів у повітряний простір Польщі та знаходження одного російського ударного дрона в повітряному просторі Румунії протягом однієї години.

Усі ці випадки є частиною ширшої схеми, за допомогою якої Росія ескалює регіональну та глобальну напругу, і такі дії Росії вимагають міжнародної реакції, — заявив глава МЗС Естонії.

