Естонія вперше в історії екстрено скликає Радбез ООН

22 вересня Рада Безпеки ООН збереться на надзвичайне засідання, яке скликає Естонія. Влада країни вирішила це зробити одразу після порушення Росією її повітряного простору в п'ятницю.

Радбез ООН обговорить нову провокацію Росію

З заявою з цього приводу уже виступило Міністерство закордонних справ Естонії.

Відомство звертає увагу на те, що це перший випадок за 34 роки членства Естонії в ООН, коли країна запросила скликання надзвичайного засідання Радбезу.

Шеф естонської дипломатії Маргус Тсахкна наголосив: нахабним порушенням повітряного простору Росія підриває принципи, які важливі для безпеки всіх членів ООН.

Тому важливо, щоб постійний член Ради Безпеки ООН обговорив такі порушення в цьому ж органі, — додав дипломат. Поширити

За його словами, порушення повітряного простору Естонії є частиною ширших дій Росії, спрямованих на перевірку рішучості Європи і НАТО.

Офіційний Таллінн звертає увагу міжнародної спільноти на те, що порушенню повітряного простору їхньої країни передувало всього за кілька днів до цього вторгнення 19 російських дронів у повітряний простір Польщі та знаходження одного російського ударного дрона в повітряному просторі Румунії протягом однієї години.