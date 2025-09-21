Эстония впервые в истории экстренно созывает Совбез ООН

22 сентября Совет Безопасности ООН соберется на чрезвычайное заседание, которое созывает Эстония. Власти страны решили это сделать сразу после нарушения Россией ее воздушного пространства в пятницу.
Главные тезисы
- Действия России являются частью более широкой схемы эскалации напряжения в регионе.
- Международное сообщество не имеет права игнорировать новые провокации страны-агрессорки.
Совбез ООН обсудит новую провокацию Россию
С заявлением на этот счет уже выступило Министерство иностранных дел Эстонии.
Ведомство обращает внимание на то, что это первый случай за 34 года членства Эстонии в ООН, когда страна созывает чрезвычайное заседание Совбеза.
Шеф эстонской дипломатии Маргус Тсахкна подчеркнул: наглым нарушением воздушного пространства Россия подрывает принципы, важные для безопасности всех членов ООН.
По его словам, нарушение воздушного пространства Эстонии является частью более широких действий России, направленных на проверку решительности Европы и НАТО.
Официальный Таллинн обращает внимание международного сообщества на то, что нарушению воздушного пространства их страны предшествовало вторжения 19 российских дронов в воздушное пространство Польши и нахождения одного российского ударного дрона в воздушном пространстве Румынии в течение одного часа.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-