Эстония впервые в истории экстренно созывает Совбез ООН

22 сентября Совет Безопасности ООН соберется на чрезвычайное заседание, которое созывает Эстония. Власти страны решили это сделать сразу после нарушения Россией ее воздушного пространства в пятницу.

Совбез ООН обсудит новую провокацию Россию

С заявлением на этот счет уже выступило Министерство иностранных дел Эстонии.

Ведомство обращает внимание на то, что это первый случай за 34 года членства Эстонии в ООН, когда страна созывает чрезвычайное заседание Совбеза.

Шеф эстонской дипломатии Маргус Тсахкна подчеркнул: наглым нарушением воздушного пространства Россия подрывает принципы, важные для безопасности всех членов ООН.

Поэтому важно, чтобы постоянный член Совета Безопасности ООН обсудил такие нарушения в этом же органе, — добавил дипломат. Поделиться

По его словам, нарушение воздушного пространства Эстонии является частью более широких действий России, направленных на проверку решительности Европы и НАТО.

Официальный Таллинн обращает внимание международного сообщества на то, что нарушению воздушного пространства их страны предшествовало вторжения 19 российских дронов в воздушное пространство Польши и нахождения одного российского ударного дрона в воздушном пространстве Румынии в течение одного часа.