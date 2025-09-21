Эстония впервые в истории экстренно созывает Совбез ООН
Эстония впервые в истории экстренно созывает Совбез ООН

Совбез ООН обсудит новую провокацию Россию
Читати українською
Источник:  ERR

22 сентября Совет Безопасности ООН соберется на чрезвычайное заседание, которое созывает Эстония. Власти страны решили это сделать сразу после нарушения Россией ее воздушного пространства в пятницу.

Главные тезисы

  • Действия России являются частью более широкой схемы эскалации напряжения в регионе.
  • Международное сообщество не имеет права игнорировать новые провокации страны-агрессорки.

С заявлением на этот счет уже выступило Министерство иностранных дел Эстонии.

Ведомство обращает внимание на то, что это первый случай за 34 года членства Эстонии в ООН, когда страна созывает чрезвычайное заседание Совбеза.

Шеф эстонской дипломатии Маргус Тсахкна подчеркнул: наглым нарушением воздушного пространства Россия подрывает принципы, важные для безопасности всех членов ООН.

Поэтому важно, чтобы постоянный член Совета Безопасности ООН обсудил такие нарушения в этом же органе, — добавил дипломат.

По его словам, нарушение воздушного пространства Эстонии является частью более широких действий России, направленных на проверку решительности Европы и НАТО.

Официальный Таллинн обращает внимание международного сообщества на то, что нарушению воздушного пространства их страны предшествовало вторжения 19 российских дронов в воздушное пространство Польши и нахождения одного российского ударного дрона в воздушном пространстве Румынии в течение одного часа.

Все эти случаи являются частью более широкой схемы, посредством которой Россия эскалирует региональное и глобальное напряжение и такие действия России требуют международной реакции, — заявил глава МИД Эстонии.

