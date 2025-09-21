Украина завоевала для себя мощный козырь в войне с Россией

Редакция издания Forbes обращает внимание на то, что Украина усиливает свои позиции на фоне войны, нанося сверхмощные и точные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Речь идет не только о снижении доходов Кремля, но и о появлении новых возможностей давления на диктатора Владимира Путина во время потенциальных мирных переговоров.

Украина нашла слабое место России

Ни для кого не секрет, что только в течение августа 2025 года украинские Силы обороны успели вывести из строя около 17% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Что важно понимать, фактически речь идет о около 1,1 млн баррелей в день.

Под мощными ударами Украины оказались Рязанский и Новокуйбышевский заводы, что привело к остановке ключевых дистилляционных установок.

Более того, Волгоградский завод вообще полностью прекратил работу.

Киев не ленится атаковать одни и те же НПЗ по несколько раз, что делает невозможными их шансы на нормальное функционирование.

Один из главных козырей Украины — ударный дрон собственного производства "Лютый".

Он преодолевает расстояние более 2000 км и оснащен системами искусственного интеллекта.

"Лютый" не боится российских средств РЭБ и метко атакует вражеские цели в разных уголках России.