Редакция издания Forbes обращает внимание на то, что Украина усиливает свои позиции на фоне войны, нанося сверхмощные и точные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Речь идет не только о снижении доходов Кремля, но и о появлении новых возможностей давления на диктатора Владимира Путина во время потенциальных мирных переговоров.
Главные тезисы
- Украинские дроны, в том числе ударный дрон "Лютый", демонстрируют высокую эффективность.
- Украина вывела из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России.
Украина нашла слабое место России
Ни для кого не секрет, что только в течение августа 2025 года украинские Силы обороны успели вывести из строя около 17% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.
Что важно понимать, фактически речь идет о около 1,1 млн баррелей в день.
Под мощными ударами Украины оказались Рязанский и Новокуйбышевский заводы, что привело к остановке ключевых дистилляционных установок.
Более того, Волгоградский завод вообще полностью прекратил работу.
Киев не ленится атаковать одни и те же НПЗ по несколько раз, что делает невозможными их шансы на нормальное функционирование.
Один из главных козырей Украины — ударный дрон собственного производства "Лютый".
Он преодолевает расстояние более 2000 км и оснащен системами искусственного интеллекта.
"Лютый" не боится российских средств РЭБ и метко атакует вражеские цели в разных уголках России.
