Украина завоевала для себя мощный козырь в войне с Россией
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина завоевала для себя мощный козырь в войне с Россией

Украина нашла слабое место России
Read in English
Читати українською
Источник:  Forbes

Редакция издания Forbes обращает внимание на то, что Украина усиливает свои позиции на фоне войны, нанося сверхмощные и точные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Речь идет не только о снижении доходов Кремля, но и о появлении новых возможностей давления на диктатора Владимира Путина во время потенциальных мирных переговоров.

Главные тезисы

  • Украинские дроны, в том числе ударный дрон "Лютый", демонстрируют высокую эффективность.
  • Украина вывела из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России.

Украина нашла слабое место России

Ни для кого не секрет, что только в течение августа 2025 года украинские Силы обороны успели вывести из строя около 17% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Что важно понимать, фактически речь идет о около 1,1 млн баррелей в день.

Под мощными ударами Украины оказались Рязанский и Новокуйбышевский заводы, что привело к остановке ключевых дистилляционных установок.

Более того, Волгоградский завод вообще полностью прекратил работу.

Киев не ленится атаковать одни и те же НПЗ по несколько раз, что делает невозможными их шансы на нормальное функционирование.

Один из главных козырей Украины — ударный дрон собственного производства "Лютый".

Он преодолевает расстояние более 2000 км и оснащен системами искусственного интеллекта.

"Лютый" не боится российских средств РЭБ и метко атакует вражеские цели в разных уголках России.

Атаки привели к дефициту топлива и рекордному росту цен на бензин в РФ… В то же время Кремль тратит значительные средства на ремонт поврежденных объектов и усиление их защиты. Это отвлекает ресурсы от военных нужд.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В России нашли мертвым известного военного преступника Тюнина
Тюнина нашли мертвым
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воины ГУР поразили 3 российских вертолета Ми-8 — видео
ГУР
ГУР отчитывается о новых пораженных целях врага
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"Этого не должно быть". Трамп приказал усилить давление на Европу
Трамп усиливает давление на Европу

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?