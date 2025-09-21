Україна виборола для себе потужний козир у війні з Росією

Редакція видання Forbes звертає увагу на те, що Україна посилює свої позиції на тлі війни, завдаючи надпотужні та точні удари по російських нафтопереробних заводах. Йдеться не лише про зниження доходів Кремля, а й про появу нових можливостей для тиску на диктатора Володимира Путіна під час потенційних мирних перемовин.

Україна знайшла слабке місце Росії

Ні для кого більше не секрет, що лише протягом серпня 2025 року українські Сили оборони встигли вивести з ладу близько 17% нафтопереробних потужностей РФ.

Що важливо розуміти, фактично йдеться про близько 1,1 млн барелів на день.

Під потужні удари України потрапили Рязанський та Новокуйбишевський заводи, що призвело до зупинки ключових дистиляційних установок.

Ба більше, Волгоградський завод взагалі повністю припинив роботу.

Київ не лінується атакувати одні й ті самі НПЗ по кілька разів, що унеможливлює їхні шанси на нормальне функціонування.

Один з головних козирів України наразі — ударний дрон власного виробництва "Лютий".

Він долає відстань понад 2000 км та оснащений системами штучного інтелекту.

“Лютий” не боїться російських засобів РЕБ та влучно атакує ворожі цілі в різних куточках Росії.