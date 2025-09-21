Україна виборола для себе потужний козир у війні з Росією
Україна виборола для себе потужний козир у війні з Росією

Україна знайшла слабке місце Росії
Джерело:  Forbes

Редакція видання Forbes звертає увагу на те, що Україна посилює свої позиції на тлі війни, завдаючи надпотужні та точні удари по російських нафтопереробних заводах. Йдеться не лише про зниження доходів Кремля, а й про появу нових можливостей для тиску на диктатора Володимира Путіна під час потенційних мирних перемовин.

Головні тези:

  • Українські дрони, зокрема ударний дрон "Лютий", демонструють високу ефективність.
  • Україна вивела з ладу 17% нафтопереробних потужностей Росії.

Україна знайшла слабке місце Росії

Ні для кого більше не секрет, що лише протягом серпня 2025 року українські Сили оборони встигли вивести з ладу близько 17% нафтопереробних потужностей РФ.

Що важливо розуміти, фактично йдеться про близько 1,1 млн барелів на день.

Під потужні удари України потрапили Рязанський та Новокуйбишевський заводи, що призвело до зупинки ключових дистиляційних установок.

Ба більше, Волгоградський завод взагалі повністю припинив роботу.

Київ не лінується атакувати одні й ті самі НПЗ по кілька разів, що унеможливлює їхні шанси на нормальне функціонування.

Один з головних козирів України наразі — ударний дрон власного виробництва "Лютий".

Він долає відстань понад 2000 км та оснащений системами штучного інтелекту.

“Лютий” не боїться російських засобів РЕБ та влучно атакує ворожі цілі в різних куточках Росії.

Атаки спричинили дефіцит палива та рекордне зростання цін на бензин у РФ… Водночас Кремль витрачає значні кошти на ремонт пошкоджених об’єктів і посилення їх захисту. Це відволікає ресурси від військових потреб.

