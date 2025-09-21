Німецькі винищувачі перехопили літак РФ над Балтійським морем

21 вересня одразу два німецькі винищувачі Eurofighter екстрено підняли в повітря після виявлення російського військового розвідувального літака Іл-20 над Балтійським морем.
Головні тези:
- Неодноразове порушення Росією повітряного простору над Балтійським морем призвело до загострення ситуації у регіоні.
- Кремль поки жодним чином не прокоментував свою нову провокацію.
Росія продовжує провокувати НАТО
З заявою з цього приводу уже виступило керівництво Військово-повітряних сил Німеччини.
Там офіційно підтвердили, що в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем зафіксували літак.
Що важливо розуміти, він взагалі жодним чином не реагував на прохання вийти на контакт.
Після цього з авіабази Росток-Лааге в Німеччині невікладно вилетіли два німецькі винищувачі Eurofighter.
Згодом стало відомо, що літаком-порушником був російський літак-розвідник Іл-20М.
Варто звернути увагу на те, що ситуація в регіоні Балтійського моря протягом останніх днів суттєво загострилася на тлі порушення Росією повітряного простору.
Ба більше, 19 вересня Польща офіційно підтвердила, що два російські літаки низько пролетіли над буровою платформою Petrobaltic в Балтійському морі, порушивши зону безпеки над нею.
