Німецькі винищувачі перехопили літак РФ над Балтійським морем

Росія продовжує провокувати НАТО
Джерело:  DPA

21 вересня одразу два німецькі винищувачі Eurofighter екстрено підняли в повітря після виявлення російського військового розвідувального літака Іл-20 над Балтійським морем.

Головні тези:

  • Неодноразове порушення Росією повітряного простору над Балтійським морем призвело до загострення ситуації у регіоні.
  • Кремль поки жодним чином не прокоментував свою нову провокацію.

З заявою з цього приводу уже виступило керівництво Військово-повітряних сил Німеччини.

Там офіційно підтвердили, що в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем зафіксували літак.

Що важливо розуміти, він взагалі жодним чином не реагував на прохання вийти на контакт.

Після цього з авіабази Росток-Лааге в Німеччині невікладно вилетіли два німецькі винищувачі Eurofighter.

Згодом стало відомо, що літаком-порушником був російський літак-розвідник Іл-20М.

Варто звернути увагу на те, що ситуація в регіоні Балтійського моря протягом останніх днів суттєво загострилася на тлі порушення Росією повітряного простору.

У п'ятницю вже сталося два інциденти за участю російських літаків. Три перехоплювачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії і залишалися там близько дванадцяти хвилин.

Ба більше, 19 вересня Польща офіційно підтвердила, що два російські літаки низько пролетіли над буровою платформою Petrobaltic в Балтійському морі, порушивши зону безпеки над нею.

