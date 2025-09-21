Фон дер Ляєн оцінила ймовірність початку Третьої світової війни

На переконання очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, станом на сьогодні світ не наближається до Третьої світової війни. На цьому тлі вона пообіцяла зробити все можливе, щоб Європа залишалася в безпеці.

Фон дер Ляєн розкрила своє бачення ситуації

Як зазначає видання Leading European Newspaper Alliance, попри останні тривожні події на міжнародній арені, президентка Єврокомісії не впадає в песимістичні настрої.

Журналісти поцікавилися у неї, чи рухається світ до Третьої світової війни.

Фон дер Ляєн заявила, що станом на сьогодні так не вважає.

Ні, але ми живемо в дуже небезпечний час. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб зберегти мир і свободу в Європі. Саме це пояснює нашу рішучість зміцнювати наші оборонні можливості. Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії

На цьому тлі вона вкотре повторила: в умовах зростання ворожості Європа та її союзники повинні повинні зробити все можливе для забезпечення демократії, процвітання і миру.

Нагадаємо, 22 вересня Рада Безпеки ООН збереться на надзвичайне засідання, яке скликає Естонія.

Офіційний Таллінн зробив це вперше в своїй історії — одразу після порушення Росією її повітряного простору в п'ятницю.