Фон дер Ляєн оцінила ймовірність початку Третьої світової війни
Категорія
Світ
Дата публікації

Фон дер Ляєн оцінила ймовірність початку Третьої світової війни

Фон дер Ляєн розкрила своє бачення ситуації
Джерело:  online.ua

На переконання очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, станом на сьогодні світ не наближається до Третьої світової війни. На цьому тлі вона пообіцяла зробити все можливе, щоб Європа залишалася в безпеці.

Головні тези:

  • Єврокомісія підтримує заходи забезпечення демократії, процвітання та миру в Європі.
  • На цьому шляху для неї вкрай важливою є підтримка союзників.

Фон дер Ляєн розкрила своє бачення ситуації

Як зазначає видання Leading European Newspaper Alliance, попри останні тривожні події на міжнародній арені, президентка Єврокомісії не впадає в песимістичні настрої.

Журналісти поцікавилися у неї, чи рухається світ до Третьої світової війни.

Фон дер Ляєн заявила, що станом на сьогодні так не вважає.

Ні, але ми живемо в дуже небезпечний час. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб зберегти мир і свободу в Європі. Саме це пояснює нашу рішучість зміцнювати наші оборонні можливості.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії

На цьому тлі вона вкотре повторила: в умовах зростання ворожості Європа та її союзники повинні повинні зробити все можливе для забезпечення демократії, процвітання і миру.

Нагадаємо, 22 вересня Рада Безпеки ООН збереться на надзвичайне засідання, яке скликає Естонія.

Офіційний Таллінн зробив це вперше в своїй історії — одразу після порушення Росією її повітряного простору в п'ятницю.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Келлог розкрив реальне ставлення Трампа до Путіна
Келлог
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Вони програють". Трамп публічно принизив Путіна та армію РФ
Трамп здивував світ новою заявою про російсько-українську війну
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Путін позбувся генерала Лапіна після серії гучних поразок
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?