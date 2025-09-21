Фон дер Ляен оценила вероятность начала Третьей мировой войны

По убеждению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, по состоянию на сегодняшний день мир не приближается к Третьей мировой войне. На этом фоне она пообещала сделать все возможное, чтобы Европа оставалась в безопасности.

Фон дер Ляен раскрыла свое видение ситуации

Как отмечает издание Leading European Newspaper Alliance, несмотря на последние тревожные события на международной арене, президентка Еврокомиссии не впадает в пессимистические настроения.

Журналисты поинтересовались у нее, движется ли мир к Третьей мировой войне.

Фон дер Ляен заявила, что по состоянию на сегодняшний день так не считает.

Нет, но мы живем в очень опасное время. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить мир и свободу в Европе. Это объясняет нашу решимость укреплять наши оборонные возможности. Урсула фон дер Ляен Президент Еврокомиссии

На этом фоне она еще раз повторила: в условиях роста враждебности Европа и ее союзники должны сделать все возможное для обеспечения демократии, процветания и мира.

Напомним, 22 сентября Совет Безопасности ООН соберется на чрезвычайное заседание, которое созывает Эстония.

Официальный Таллин сделал это впервые в своей истории сразу после нарушения Россией ее воздушного пространства в пятницу.