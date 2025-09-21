Фон дер Ляен оценила вероятность начала Третьей мировой войны

По убеждению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, по состоянию на сегодняшний день мир не приближается к Третьей мировой войне. На этом фоне она пообещала сделать все возможное, чтобы Европа оставалась в безопасности.
Главные тезисы
- Еврокомиссия поддерживает меры по обеспечению демократии, процветания и мира в Европе.
- На этом пути для нее крайне важна поддержка союзников.
Фон дер Ляен раскрыла свое видение ситуации
Как отмечает издание Leading European Newspaper Alliance, несмотря на последние тревожные события на международной арене, президентка Еврокомиссии не впадает в пессимистические настроения.
Журналисты поинтересовались у нее, движется ли мир к Третьей мировой войне.
Фон дер Ляен заявила, что по состоянию на сегодняшний день так не считает.
На этом фоне она еще раз повторила: в условиях роста враждебности Европа и ее союзники должны сделать все возможное для обеспечения демократии, процветания и мира.
Напомним, 22 сентября Совет Безопасности ООН соберется на чрезвычайное заседание, которое созывает Эстония.
Официальный Таллин сделал это впервые в своей истории сразу после нарушения Россией ее воздушного пространства в пятницу.
