Немецкие истребители перехватили самолет РФ над Балтийским морем

21 сентября сразу два немецких истребителя Eurofighter экстренно подняли в воздух после обнаружения российского военного разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем.
Главные тезисы
- Неоднократное нарушение Россией воздушного пространства над Балтийским морем привело к обострению ситуации в регионе.
- Кремль пока никак не прокомментировал свою новую провокацию.
Россия продолжает провоцировать НАТО
С заявлением на этот счет уже выступило руководство Военно-воздушных сил Германии.
Там официально подтвердили, что в международном воздушном пространстве над Балтийским морем был зафиксирован самолет.
Что важно понимать, он вообще никак не реагировал на просьбу выйти на контакт.
После этого из авиабазы Росток-Лааге в Германии безотлагательно вылетели два немецких истребителя Eurofighter.
Впоследствии стало известно, что самолетом-нарушителем был российский самолет-разведчик Ил-20М.
Следует обратить внимание на то, что ситуация в регионе Балтийского моря в последние дни существенно обострилась на фоне нарушения Россией воздушного пространства.
Более того, 19 сентября Польша официально подтвердила, что два российских самолета низко пролетели над буровой платформой Petrobaltic в Балтийском море, нарушив зону безопасности над ней.
