Немецкие истребители перехватили самолет РФ над Балтийским морем
Немецкие истребители перехватили самолет РФ над Балтийским морем

Россия продолжает провоцировать НАТО
Источник:  DPA

21 сентября сразу два немецких истребителя Eurofighter экстренно подняли в воздух после обнаружения российского военного разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем.

  • Неоднократное нарушение Россией воздушного пространства над Балтийским морем привело к обострению ситуации в регионе.
  • Кремль пока никак не прокомментировал свою новую провокацию.

Россия продолжает провоцировать НАТО

С заявлением на этот счет уже выступило руководство Военно-воздушных сил Германии.

Там официально подтвердили, что в международном воздушном пространстве над Балтийским морем был зафиксирован самолет.

Что важно понимать, он вообще никак не реагировал на просьбу выйти на контакт.

После этого из авиабазы Росток-Лааге в Германии безотлагательно вылетели два немецких истребителя Eurofighter.

Впоследствии стало известно, что самолетом-нарушителем был российский самолет-разведчик Ил-20М.

Следует обратить внимание на то, что ситуация в регионе Балтийского моря в последние дни существенно обострилась на фоне нарушения Россией воздушного пространства.

В пятницу уже произошло два инцидента с участием российских самолетов. Три перехватчика МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии и оставались там около двенадцати минут.

Более того, 19 сентября Польша официально подтвердила, что два российских самолета низко пролетели над буровой платформой Petrobaltic в Балтийском море, нарушив зону безопасности над ней.

