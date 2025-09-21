Украина в последний момент смогла обыграть Путина и Трампа
Категория
Политика
Дата публикации

Украина в последний момент смогла обыграть Путина и Трампа

Силы обороны в который раз напомнили, что Украина может победить
Read in English
Читати українською
Источник:  The New York Times

Издание The New York Times (NYT) обращает внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп долго публично пытались склонить Украину к сдаче собственных территорий, однако именно ВСУ смогли выбить из их рук стратегический "козырь" и вернуть Киев в сильную переговорную позицию.

Главные тезисы

  • ВСУ доказали, что все еще могут разгромлять армию РФ во время ее наступлений.
  • Даже маленькие победы Украины играют огромную роль в этой войне.

Силы обороны в который раз напомнили, что Украина может победить

Одним из действительно поворотных моментов было освобождение села Кондратовка, лежащего менее чем в 20 км к северу от Сум.

Скромные достижения, имеющие большое значение для Киева. Успешная украинская контратака в, на граничащей с Россией, Сумской области — это редкий поворот на поле боя, где доминируют силы Москвы, — отмечают американские журналисты.

По их словам, на фоне крайне медленного, но постоянного продвижения российских захватчиков на фронте, возвращение даже таких небольших районов помогает Киеву противостоять нарративу Москвы о неспособности Украины остановить российское наступление.

Конкретно на Сумщине наступление россиян провалилось настолько, что российское командование окончательно поставило на нем крест и перебросило основные силы отсюда на Донбасс.

Что также важно понимать, ранее Путин предлагал обменять захваченные части Сумщины на остальную территорию Донбасса в рамках мирного соглашения, а Трамп его в этом поддержал.

Однако поразительные успехи украинских воинов под Сумами выбили из рук Путина и Трампа еще один стратегический "козырь".

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"Оказалась в ловушке". СВР прогнозирует масштабный кризис в России
Служба внешней разведки Украины
Россия обречена на кризис
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Путин избавился от генерала Лапина после серии громких поражений
Путин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Немецкие истребители перехватили самолет РФ над Балтийским морем
Россия продолжает провоцировать НАТО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?