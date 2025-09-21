Украина в последний момент смогла обыграть Путина и Трампа

Издание The New York Times (NYT) обращает внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп долго публично пытались склонить Украину к сдаче собственных территорий, однако именно ВСУ смогли выбить из их рук стратегический "козырь" и вернуть Киев в сильную переговорную позицию.
Главные тезисы
- ВСУ доказали, что все еще могут разгромлять армию РФ во время ее наступлений.
- Даже маленькие победы Украины играют огромную роль в этой войне.
Силы обороны в который раз напомнили, что Украина может победить
Одним из действительно поворотных моментов было освобождение села Кондратовка, лежащего менее чем в 20 км к северу от Сум.
По их словам, на фоне крайне медленного, но постоянного продвижения российских захватчиков на фронте, возвращение даже таких небольших районов помогает Киеву противостоять нарративу Москвы о неспособности Украины остановить российское наступление.
Что также важно понимать, ранее Путин предлагал обменять захваченные части Сумщины на остальную территорию Донбасса в рамках мирного соглашения, а Трамп его в этом поддержал.
Однако поразительные успехи украинских воинов под Сумами выбили из рук Путина и Трампа еще один стратегический "козырь".
