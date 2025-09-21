Украина в последний момент смогла обыграть Путина и Трампа

Издание The New York Times (NYT) обращает внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп долго публично пытались склонить Украину к сдаче собственных территорий, однако именно ВСУ смогли выбить из их рук стратегический "козырь" и вернуть Киев в сильную переговорную позицию.

Силы обороны в который раз напомнили, что Украина может победить

Одним из действительно поворотных моментов было освобождение села Кондратовка, лежащего менее чем в 20 км к северу от Сум.

Скромные достижения, имеющие большое значение для Киева. Успешная украинская контратака в, на граничащей с Россией, Сумской области — это редкий поворот на поле боя, где доминируют силы Москвы, — отмечают американские журналисты. Поделиться

По их словам, на фоне крайне медленного, но постоянного продвижения российских захватчиков на фронте, возвращение даже таких небольших районов помогает Киеву противостоять нарративу Москвы о неспособности Украины остановить российское наступление.

Конкретно на Сумщине наступление россиян провалилось настолько, что российское командование окончательно поставило на нем крест и перебросило основные силы отсюда на Донбасс. Поделиться

Что также важно понимать, ранее Путин предлагал обменять захваченные части Сумщины на остальную территорию Донбасса в рамках мирного соглашения, а Трамп его в этом поддержал.