Команда российского диктатора Владимира Путина называет "голословными" заявления правительства Дании, которое рассматривает версию с причастностью Москвы к инциденту с дронами, которые были замечены вблизи аэропорта Копенгагена.

Кремль отрицает свою причастность к новой провокации

Что важно понимать, аэропорт Копенгагена ночью 23 сентября прекратил свою работу почти на четыре часа из-за появления неузнаваемых беспилотников на его территории.

Кроме того, именно поэтому был закрыт аэропорт норвежской столицы Осло.

С заявлением по этому поводу выступил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

Каждый раз выступать с голословными обвинениями, честно говоря, приводит к тому, что продолжение таких заявлений уже не в счет, потому что каждый раз мы слышим оттуда голословные обвинения. Дмитрий Песков Спикер Кремля

Он также посетовал, что страна, занимающая "серьезную позицию", с "такими голословными обвинениями не должна выступать".

Как уже упоминалось ранее, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен не исключает версии о том, что к инциденту с дронами, которые летали возле аэропорта Копенгагена, причастна страна-агрессорка.

Лидер страны официально подтвердила, что этот инцидент является "серьезной атакой на критическую инфраструктуру Дании".