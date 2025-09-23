Команда российского диктатора Владимира Путина называет "голословными" заявления правительства Дании, которое рассматривает версию с причастностью Москвы к инциденту с дронами, которые были замечены вблизи аэропорта Копенгагена.
Главные тезисы
- Аэропорты Копенгагена и Осло были временно закрыты из-за появления неизвестных беспилотников.
- Лидер Дании называет этот инцидент серьезной атакой на критическую инфраструктуру ее страны.
Кремль отрицает свою причастность к новой провокации
Что важно понимать, аэропорт Копенгагена ночью 23 сентября прекратил свою работу почти на четыре часа из-за появления неузнаваемых беспилотников на его территории.
Кроме того, именно поэтому был закрыт аэропорт норвежской столицы Осло.
С заявлением по этому поводу выступил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.
Он также посетовал, что страна, занимающая "серьезную позицию", с "такими голословными обвинениями не должна выступать".
Как уже упоминалось ранее, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен не исключает версии о том, что к инциденту с дронами, которые летали возле аэропорта Копенгагена, причастна страна-агрессорка.
Лидер страны официально подтвердила, что этот инцидент является "серьезной атакой на критическую инфраструктуру Дании".
