Команда російського диктатора Володимира Путіна називає "голослівними" заяви уряду Данії, який розглядає версію з причетністю Москви до інциденту з дронами, що були помічені поблизу аеропорту Копенгагена.

Кремль заперечує свою причетність до нової провокації

Що важливо розуміти, аеропорт Копенгагена уночі 23 вересня припинив свою роботу майже на чотири години через появу великих невпізнаних безпілотників на його території.

Окрім того, саме через це був закритий аеропорт норвезької столиці Осло.

З заявою з цього приводу виступив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Щоразу виступати з голослівними звинуваченнями, чесно кажучи, призводить до того, що продовження таких заяв уже не береться до уваги, тому що щоразу ми чуємо звідти голослівні звинувачення. Дмитро Пєсков Речник Кремля

Він також поскаржився, що країна, яка займає "серйозну позицію", з "такими голослівними звинуваченнями не повинна виступати".

Як уже згадувалося раніше, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен не відкидає версії про те, що до інциденту з дронами, які літали біля аеропорту Копенгагена, причетна країна-агресорка.

Лідерка країни офіційно підтвердила, що цей інцидент є "серйозною атакою на критичну інфраструктуру Данії".