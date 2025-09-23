Поплічник Путіна лякає початком війни у Придністров'ї
Категорія
Світ
Дата публікації

Поплічник Путіна лякає початком війни у Придністров'ї

Додон
Джерело:  online.ua

Колишній президент Молдови та проросійський лідер соціалістів Ігор Додон звинуватив чинну лідерку країни Маю Санду в "підготовці атаки" на невизнане Придністров'я. На цьому тлі він цинічно заговорив про початок війни у “ПМР”.

Головні тези:

  • Поплічник Путіна використовує політичні розбіжності в Молдові для маніпуляції громадською думкою перед парламентськими виборами.
  • Додон критикує проєвропейську владу Молдови та поширює фейки про Маю Санду.

Додон розганяє панічні настрої в Молдові

Уже в 28 вересня у країні розпочнуться парламентські вибори.

На цьому тлі поплічник Путіна вирішив звинуватити чинну проєвропейську владу Молдови в підступних планах.

Якщо PAS (партія Санду "Дія і солідарність" — ред.) залишиться при владі — нас всіх використають як гарматне м’ясо.

Ігор Додон

Ігор Додон

Експрезидент Молдови

Проросійськи політик почав цинічно брехати, "соросисти" змусять Санду "напасти на Придністров'я разом із Зеленським і відкрити там другий фронт — на підтримку України і проти Росії".

Додон також безсоромно вигадує що ідентичний сценарій "другого фронту вже пробували реалізувати в Грузії", однак він, мовляв, не спрацював, а тепер "черга Молдови".

Поплічник Путіна традиційно додав, що країна-агресорка не втрутиться в Молдову в разі перемоги його партії на виборах.

Якщо Додон проросійський, як стверджують "жовті", то навіщо росіянам атакувати "своїх"? Не ми купили радари, які тепер ловлять мух. Не ми почали будівництво військової бази в Бачої. Не ми завезли бронетранспортери Piranha і не ми організовуємо навчання з НАТО кожні пів року. Все це зробила і робить Мая Санду, — бідкається агент Кремля.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Кремль виступив із заявою після вторгнення дронів до Данії
Пєсков
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила 2 російські літаки в окупованому Криму
Генштаб ЗСУ
Сили оборони України звітують про нові успішні операції
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
НАТО публічно пригрозив Росії на тлі нових провокацій
НАТО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?