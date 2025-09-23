Колишній президент Молдови та проросійський лідер соціалістів Ігор Додон звинуватив чинну лідерку країни Маю Санду в "підготовці атаки" на невизнане Придністров'я. На цьому тлі він цинічно заговорив про початок війни у “ПМР”.
Головні тези:
- Поплічник Путіна використовує політичні розбіжності в Молдові для маніпуляції громадською думкою перед парламентськими виборами.
- Додон критикує проєвропейську владу Молдови та поширює фейки про Маю Санду.
Додон розганяє панічні настрої в Молдові
Уже в 28 вересня у країні розпочнуться парламентські вибори.
На цьому тлі поплічник Путіна вирішив звинуватити чинну проєвропейську владу Молдови в підступних планах.
Проросійськи політик почав цинічно брехати, "соросисти" змусять Санду "напасти на Придністров'я разом із Зеленським і відкрити там другий фронт — на підтримку України і проти Росії".
Додон також безсоромно вигадує що ідентичний сценарій "другого фронту вже пробували реалізувати в Грузії", однак він, мовляв, не спрацював, а тепер "черга Молдови".
Поплічник Путіна традиційно додав, що країна-агресорка не втрутиться в Молдову в разі перемоги його партії на виборах.
