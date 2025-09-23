Колишній президент Молдови та проросійський лідер соціалістів Ігор Додон звинуватив чинну лідерку країни Маю Санду в "підготовці атаки" на невизнане Придністров'я. На цьому тлі він цинічно заговорив про початок війни у “ПМР”.

Додон розганяє панічні настрої в Молдові

Уже в 28 вересня у країні розпочнуться парламентські вибори.

На цьому тлі поплічник Путіна вирішив звинуватити чинну проєвропейську владу Молдови в підступних планах.

Якщо PAS (партія Санду "Дія і солідарність" — ред.) залишиться при владі — нас всіх використають як гарматне м’ясо. Ігор Додон Експрезидент Молдови

Проросійськи політик почав цинічно брехати, "соросисти" змусять Санду "напасти на Придністров'я разом із Зеленським і відкрити там другий фронт — на підтримку України і проти Росії".

Додон також безсоромно вигадує що ідентичний сценарій "другого фронту вже пробували реалізувати в Грузії", однак він, мовляв, не спрацював, а тепер "черга Молдови".

Поплічник Путіна традиційно додав, що країна-агресорка не втрутиться в Молдову в разі перемоги його партії на виборах.