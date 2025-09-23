НАТО публічно пригрозив Росії на тлі нових провокацій
НАТО публічно пригрозив Росії на тлі нових провокацій

23 вересня члени НАТО екстрено зібралися на прохання Естонії відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, щоб обговорити нахабне порушення Росією повітряного простору країни 19 вересня. Керівництво Альянсу наголосило, що реакція блоку "на нерозважливі дії Росії буде, як і раніше, рішучою".

Головні тези:

  • НАТО знову активувало статтю 4 через провокації Росії.
  • Військове керівництво блоку підкреслює використання всіх можливих засобів для захисту від загроз.

НАТО публічно звернувся до РФ

З заявою з цього приводу виступив верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО Алексус Гринкевич.

За словами останнього, нове вторгнення є частиною ширшої тенденції більш безвідповідальної поведінки країни-агресорки РФ.

Це вже вдруге за два тижні, коли Північноатлантична рада проводить засідання відповідно до статті 4. 10 вересня Рада провела консультації у відповідь на великомасштабне порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками, — Алексус Гринкевич.

На тлі останніх подій він звернув увагу на те, що одразу кілька членів Альянсу, зокрема Фінляндія, Латвія, Литва, Норвегія і Румунія, відчули на собі наслідки порушення свого повітряного простору з боку Росії.

Росія не повинна мати жодних сумнівів: НАТО і країни-члени Альянсу використовуватимуть згідно з міжнародним правом усі необхідні військові та невійськові засоби для захисту себе і стримування всіх загроз з усіх боків, — йдеться в заяві блоку.

