НАТО публічно пригрозив Росії на тлі нових провокацій

23 вересня члени НАТО екстрено зібралися на прохання Естонії відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, щоб обговорити нахабне порушення Росією повітряного простору країни 19 вересня. Керівництво Альянсу наголосило, що реакція блоку "на нерозважливі дії Росії буде, як і раніше, рішучою".
Головні тези:
- НАТО знову активувало статтю 4 через провокації Росії.
- Військове керівництво блоку підкреслює використання всіх можливих засобів для захисту від загроз.
НАТО публічно звернувся до РФ
З заявою з цього приводу виступив верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО Алексус Гринкевич.
За словами останнього, нове вторгнення є частиною ширшої тенденції більш безвідповідальної поведінки країни-агресорки РФ.
На тлі останніх подій він звернув увагу на те, що одразу кілька членів Альянсу, зокрема Фінляндія, Латвія, Литва, Норвегія і Румунія, відчули на собі наслідки порушення свого повітряного простору з боку Росії.
