НАТО публично пригрозил России на фоне новых провокаций

23 сентября члены НАТО экстренно собрались по просьбе Эстонии в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора, чтобы обсудить наглое нарушение Россией воздушного пространства страны 19 сентября. Руководство Альянса подчеркнуло, что реакция блока "на безрассудные действия России будет по-прежнему решительной".

НАТО публично обратился к РФ

С заявлением по этому поводу выступил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Алексус Гринкевич.

По словам последнего, новое вторжение является частью более широкой тенденции более безответственного поведения страны-агрессорки РФ.

Это уже второй раз через две недели, когда Североатлантический совет проводит заседание в соответствии со статьей 4. 10 сентября Совет провел консультации в ответ на крупномасштабное нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, — Алексус Гринкевич.

На фоне последних событий он обратил внимание на то, что сразу несколько членов Альянса, включая Финляндию, Латвию, Литву, Норвегию и Румынию, ощутили на себе последствия нарушения своего воздушного пространства со стороны России.