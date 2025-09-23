НАТО публично пригрозил России на фоне новых провокаций

23 сентября члены НАТО экстренно собрались по просьбе Эстонии в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора, чтобы обсудить наглое нарушение Россией воздушного пространства страны 19 сентября. Руководство Альянса подчеркнуло, что реакция блока "на безрассудные действия России будет по-прежнему решительной".
Главные тезисы
- НАТО снова активировало статью 4 из-за провокации России.
- Военное руководство блока подчеркивает использование всех возможных средств защиты от угроз.
НАТО публично обратился к РФ
С заявлением по этому поводу выступил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Алексус Гринкевич.
По словам последнего, новое вторжение является частью более широкой тенденции более безответственного поведения страны-агрессорки РФ.
На фоне последних событий он обратил внимание на то, что сразу несколько членов Альянса, включая Финляндию, Латвию, Литву, Норвегию и Румынию, ощутили на себе последствия нарушения своего воздушного пространства со стороны России.
