НАТО публично пригрозил России на фоне новых провокаций
Категория
Политика
Дата публикации

НАТО публично пригрозил России на фоне новых провокаций

НАТО публично обратился к РФ
Read in English
Читати українською

23 сентября члены НАТО экстренно собрались по просьбе Эстонии в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора, чтобы обсудить наглое нарушение Россией воздушного пространства страны 19 сентября. Руководство Альянса подчеркнуло, что реакция блока "на безрассудные действия России будет по-прежнему решительной".

Главные тезисы

  • НАТО снова активировало статью 4 из-за провокации России.
  • Военное руководство блока подчеркивает использование всех возможных средств защиты от угроз.

НАТО публично обратился к РФ

С заявлением по этому поводу выступил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Алексус Гринкевич.

По словам последнего, новое вторжение является частью более широкой тенденции более безответственного поведения страны-агрессорки РФ.

Это уже второй раз через две недели, когда Североатлантический совет проводит заседание в соответствии со статьей 4. 10 сентября Совет провел консультации в ответ на крупномасштабное нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, — Алексус Гринкевич.

На фоне последних событий он обратил внимание на то, что сразу несколько членов Альянса, включая Финляндию, Латвию, Литву, Норвегию и Румынию, ощутили на себе последствия нарушения своего воздушного пространства со стороны России.

Россия не должна сомневаться: НАТО и страны-члены Альянса будут использовать в соответствии с международным правом все необходимые военные и невоенные средства для защиты себя и сдерживания всех угроз со всех сторон, — сказано в заявлении блока.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Почти вся Европа оказалась в зоне поражения после модификаций дронов РФ
Модифицированные российские дроны – угроза для всей Европы
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Кремль выступил с заявлением после вторжения дронов в Данию
Кремль отрицает свою причастность к новой провокации
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила 2 российских самолета в оккупированном Крыму
Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины отчитываются о новых успешных операциях

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?