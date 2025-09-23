Чому Трамп не вводить санкції проти РФ — Рубіо назвав причину

Як стверджує шеф американської дипломатії Марко Рубіо, президент США Дональд Трамп досі не ввів жорсткіші санкції проти Росії, оскільки, мовляв, це завадило б ролі Вашингтона як посередника між Україною та РФ у завершенні війни.

Рубіо розкрив підхід Трампа до переговорів

Щойно ми почнемо застосовувати жорсткі санкції та інші заходи, наша здатність виступати як посередник для досягнення миру буде ослаблена. Марко Рубіо Глава Держдепу США

Попри це, американський дипломат не відкидає сценарій, у межах якого Білий дім все ж буде вимушений ввести жорсткіші санкції проти Росії в майбутньому.

Це попередження Марка Рубіо пролунало на тлі нещодавніх вторгнень російських дронів та винищувачів на територію кількох країн НАТО.

Також традиційно шеф американської дипломатії присоромив союзників США у Європі за те, що вони продовжують купувати російські нафту і газ.

За словами Марко Рубіо, це "абсурдне рішення".

Саме тому очільник Держдепу закликав європейських партнерів докласти більше зусиль для посилення тиску на Кремль.