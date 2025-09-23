Чому Трамп не вводить санкції проти РФ — Рубіо назвав причину

Як стверджує шеф американської дипломатії Марко Рубіо, президент США Дональд Трамп досі не ввів жорсткіші санкції проти Росії, оскільки, мовляв, це завадило б ролі Вашингтона як посередника між Україною та РФ у завершенні війни.
Головні тези:
- Рубіо прогнозує можливе введення жорстких санкцій проти РФ у майбутньому.
- Він критикує європейських союзників за продовження купівлі російських нафти і газу.
Рубіо розкрив підхід Трампа до переговорів
Попри це, американський дипломат не відкидає сценарій, у межах якого Білий дім все ж буде вимушений ввести жорсткіші санкції проти Росії в майбутньому.
Це попередження Марка Рубіо пролунало на тлі нещодавніх вторгнень російських дронів та винищувачів на територію кількох країн НАТО.
Також традиційно шеф американської дипломатії присоромив союзників США у Європі за те, що вони продовжують купувати російські нафту і газ.
За словами Марко Рубіо, це "абсурдне рішення".
Саме тому очільник Держдепу закликав європейських партнерів докласти більше зусиль для посилення тиску на Кремль.
До слова, команда угорського лідера Віктора Орбана вкотре відкинула цю вимогу Дональда Трампа й заявила, що буде продовжувати купувати російські енергоносії.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-