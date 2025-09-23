"Им не удалось". Трамп публично высмеял Путина и армию РФ
Категория
Политика
Дата публикации

"Им не удалось". Трамп публично высмеял Путина и армию РФ

The White House
Трамп раскритиковал Путина и ООН
Read in English
Читати українською

23 сентября американский лидер Дональд Трамп выступил с рядом громких заявлений во время Генассамблеи ООН. Он выразил свое разочарование невозможностью быстро завершить войну РФ против Украины, а также напомнил, что диктатор Владимир Путин уже давно опозорился на международной арене вместе со своими оккупационными войсками.

Главные тезисы

  • Трамп до сих пор не понимает, почему Россия не выиграла войну за три дня, как и обещала.
  • Он также признался, что недоволен результатами работы ООН.

Трамп раскритиковал Путина и ООН

Я думал, что закончить войну в Украине было бы самым легким из-за моих отношений с Путиным. Каждый думал, что РФ выиграет за три дня, но им не удалось. Поэтому Россия выглядит в плохом свете. Это должно было занять считанные дни.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По словам главы Белого дома, США полностью готовы ввести жесткие пошлины против РФ.

Но, как отметил Трамп, для того чтобы эти пошлины были эффективными, европейские страны должны присоединиться к Штатам.

Они покупают нефть и газ у России. Мы сегодня обсудим это с европейскими странами, которые сейчас присутствуют здесь (в ООН — ред.), — обещает американский лидер.

Под шквал критики со стороны Дональда Трампа попала также сама ООН.

Он добавил, что такой организации практически больше не существует.

Огромный потенциал, но все, что они делают, это пишут письма с резкими формулировками, а пустые слова не решают проблему войны, — посетовал Трамп.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
НАТО публично пригрозил России на фоне новых провокаций
НАТО публично обратился к РФ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Приспешник Путина пугает началом войны в Приднестровье
Додон разгоняет панические настроения в Молдове
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Почему Трамп не вводит санкции против РФ — Рубио назвал причину
Рубио раскрыл подход Трампа к переговорам

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?