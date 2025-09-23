"Им не удалось". Трамп публично высмеял Путина и армию РФ

23 сентября американский лидер Дональд Трамп выступил с рядом громких заявлений во время Генассамблеи ООН. Он выразил свое разочарование невозможностью быстро завершить войну РФ против Украины, а также напомнил, что диктатор Владимир Путин уже давно опозорился на международной арене вместе со своими оккупационными войсками.

Трамп раскритиковал Путина и ООН

Я думал, что закончить войну в Украине было бы самым легким из-за моих отношений с Путиным. Каждый думал, что РФ выиграет за три дня, но им не удалось. Поэтому Россия выглядит в плохом свете. Это должно было занять считанные дни. Дональд Трамп Президент США

По словам главы Белого дома, США полностью готовы ввести жесткие пошлины против РФ.

Но, как отметил Трамп, для того чтобы эти пошлины были эффективными, европейские страны должны присоединиться к Штатам.

Они покупают нефть и газ у России. Мы сегодня обсудим это с европейскими странами, которые сейчас присутствуют здесь (в ООН — ред.), — обещает американский лидер. Поделиться

Под шквал критики со стороны Дональда Трампа попала также сама ООН.

Он добавил, что такой организации практически больше не существует.