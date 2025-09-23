"Им не удалось". Трамп публично высмеял Путина и армию РФ

23 сентября американский лидер Дональд Трамп выступил с рядом громких заявлений во время Генассамблеи ООН. Он выразил свое разочарование невозможностью быстро завершить войну РФ против Украины, а также напомнил, что диктатор Владимир Путин уже давно опозорился на международной арене вместе со своими оккупационными войсками.
Главные тезисы
- Трамп до сих пор не понимает, почему Россия не выиграла войну за три дня, как и обещала.
- Он также признался, что недоволен результатами работы ООН.
Трамп раскритиковал Путина и ООН
По словам главы Белого дома, США полностью готовы ввести жесткие пошлины против РФ.
Но, как отметил Трамп, для того чтобы эти пошлины были эффективными, европейские страны должны присоединиться к Штатам.
Под шквал критики со стороны Дональда Трампа попала также сама ООН.
Он добавил, что такой организации практически больше не существует.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-