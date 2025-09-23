"Їм не вдалося". Трамп публічно висміяв Путіна та армію РФ
"Їм не вдалося". Трамп публічно висміяв Путіна та армію РФ

23 вересня американський лідер Дональд Трамп виступив з низкою гучних заяв під час Генасамблеї ООН. Він висловив своє розчарування неможливість швидко завершити війну РФ проти України, а також нагадав, що диктатор Володимир Путін вже давно зганьбився на міжнародній арені разом зі своїми окупаційними військами.

  • Трамп досі не розуміє, чому Росія не виграла війну за три дні, як і обіцяла.
  • Він також зізнався, що невдоволений результатами роботи ООН.

Трамп розкритикував Путіна та ООН

Я думав, що закінчити війну в Україні було б найлегшим, через мої стосунки з Путіним. Кожен думав що РФ виграє за три дні, але їм не вдалося. Через це Росія виглядає в поганому світлі. Це мало зайняти лічені дні.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За словами очільника Білого дому, США повністю готові ввести жорсткі мита проти РФ.

Але, як зазначив Трамп, для того, щоб ці мита були ефективними, європейські країни повинні приєднатися до Штатів.

Вони купують нафту й газ у Росії. Ми сьогодні це обговоримо з європейськими країнами, які зараз присутні тут (в ООН — ред.), — обіцяє американський лідер.

Під шквал критики з боку Дональда Трампа потрапила також сама ООН.

Він додав, що такої організації фактично більше не існує.

Величезний потенціал, але все, що вони роблять, це пишуть листи з різкими формулюваннями, а порожні слова не вирішують проблему війни, — поскаржився Трамп.

