"Їм не вдалося". Трамп публічно висміяв Путіна та армію РФ

23 вересня американський лідер Дональд Трамп виступив з низкою гучних заяв під час Генасамблеї ООН. Він висловив своє розчарування неможливість швидко завершити війну РФ проти України, а також нагадав, що диктатор Володимир Путін вже давно зганьбився на міжнародній арені разом зі своїми окупаційними військами.
Головні тези:
- Трамп досі не розуміє, чому Росія не виграла війну за три дні, як і обіцяла.
- Він також зізнався, що невдоволений результатами роботи ООН.
Трамп розкритикував Путіна та ООН
За словами очільника Білого дому, США повністю готові ввести жорсткі мита проти РФ.
Але, як зазначив Трамп, для того, щоб ці мита були ефективними, європейські країни повинні приєднатися до Штатів.
Під шквал критики з боку Дональда Трампа потрапила також сама ООН.
Він додав, що такої організації фактично більше не існує.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-