У Трампа заявили о "переломном моменте" для Украины

Соратник президента США, сенатор-республиканец Линдси Грэм считает "переломным моментом" заявление Дональда Трампа о том, что Украина может вернуть контроль над всеми территориями в пределах международно признанных границ и фактически победить в войне.
Главные тезисы
- Продажа НАТО высококачественного американского оружия может изменить ход войны.
- Дополнительное экономическое давление на союзников Кремля также играет немаловажную роль.
Грэм заявил о положительном сигнале для Украины
По его словам, заявление Трампа свидетельствует об обязательстве продолжать продавать высококачественное американское оружие НАТО на благо Украины.
Грэм также указал на то, что это кардинально меняет военную ситуацию для России.
По его убеждению, дополнительное экономическое давление на союзников Кремля позволит вернуть мир в Украину.
