У Трампа заявили о "переломном моменте" для Украины

Президент Трамп прав, оценивая, что российская экономика находится в стрессовом состоянии, и ситуация только ухудшится, если мы сделаем покупку дешевой российской нефти и газа токсичной для тех, кто выберет этот путь. Пора прекратить это кровопролитие. Молодец, господин президент! — подчеркнул Грэм.