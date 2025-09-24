У Трампа заявили о "переломном моменте" для Украины
Политика
Дата публикации

У Трампа заявили о "переломном моменте" для Украины

Грэм заявил о положительном сигнале для Украины
Источник:  online.ua

Соратник президента США, сенатор-республиканец Линдси Грэм считает "переломным моментом" заявление Дональда Трампа о том, что Украина может вернуть контроль над всеми территориями в пределах международно признанных границ и фактически победить в войне.

Главные тезисы

  • Продажа НАТО высококачественного американского оружия может изменить ход войны.
  • Дополнительное экономическое давление на союзников Кремля также играет немаловажную роль.

Грэм заявил о положительном сигнале для Украины

Заявление президента Трампа по поводу войны в Украине, в котором он считает, что при поддержке Европы и американского оружия Украина может выгнать Россию из своей страны, является переломным моментом.

Линдси Грэм

Линдси Грэм

Американский сенатор-республиканец

По его словам, заявление Трампа свидетельствует об обязательстве продолжать продавать высококачественное американское оружие НАТО на благо Украины.

Грэм также указал на то, что это кардинально меняет военную ситуацию для России.

По его убеждению, дополнительное экономическое давление на союзников Кремля позволит вернуть мир в Украину.

Президент Трамп прав, оценивая, что российская экономика находится в стрессовом состоянии, и ситуация только ухудшится, если мы сделаем покупку дешевой российской нефти и газа токсичной для тех, кто выберет этот путь. Пора прекратить это кровопролитие. Молодец, господин президент! — подчеркнул Грэм.

