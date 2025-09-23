"Время действовать". Трамп раскрыл формулу абсолютной победы Украины
"Время действовать". Трамп раскрыл формулу абсолютной победы Украины

Источник:  online.ua

23 сентября американский лидер Дональд Трамп озвучил прогноз, что Украина посредством Европейского Союза и НАТО может победить в войне против России и вернуть всю свою территорию. Он также намекнул, что ВСУ могут "пойти дальше".

Главные тезисы

  • Дональд Трамп считает, что Россия наконец-то оказалась в затруднительном положении.
  • На этом фоне он впервые предположил, что она может потерпеть поражение в войне.

После понимания экономических проблем России, я думаю Украина, с поддержкой Европейского Союза, в позиции когда она может победить в войне и вернуть всю территорию. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, особенно НАТО, возвращение на границы, с которых началась война, возможно.

Кроме того, глава Белого дома раскрыл причины, почему Россия может проиграть войну:

  • продолжительность войны — более 3,5 лет;

  • военная экономика России, направленная на боевые действия;

  • уничтожение российских нефтеперерабатывающих мощностей;

  • "великий дух" Украины.

У Путина и России есть большая экономическая проблема, и это время для Украины действовать. В любом случае я желаю обеим странам лучшего. Мы продолжим предоставлять вооружение странам НАТО, с которыми страны НАТО будут делать что угодно, — обещает Трамп.

По мнению президента США, Украина может не только вернуть свои международно признанные границы, но и "продвинуться дальше".

Он также назвал Россию похожей на "бумажного тигра", которая за столько лет почти ничего не завоевала.

