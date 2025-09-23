"Время действовать". Трамп раскрыл формулу абсолютной победы Украины

23 сентября американский лидер Дональд Трамп озвучил прогноз, что Украина посредством Европейского Союза и НАТО может победить в войне против России и вернуть всю свою территорию. Он также намекнул, что ВСУ могут "пойти дальше".
Главные тезисы
- Дональд Трамп считает, что Россия наконец-то оказалась в затруднительном положении.
- На этом фоне он впервые предположил, что она может потерпеть поражение в войне.
Трамп верит в победу Украины и даже больше
Кроме того, глава Белого дома раскрыл причины, почему Россия может проиграть войну:
продолжительность войны — более 3,5 лет;
военная экономика России, направленная на боевые действия;
уничтожение российских нефтеперерабатывающих мощностей;
"великий дух" Украины.
По мнению президента США, Украина может не только вернуть свои международно признанные границы, но и "продвинуться дальше".
Он также назвал Россию похожей на "бумажного тигра", которая за столько лет почти ничего не завоевала.
