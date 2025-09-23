Трамп продвигает конспирологическую теорию возникновения аутизма

Американский лидер Дональд Трамп начал безосновательно утверждать, что применение парацетамола во время беременности и вакцинация существенно повышают риск возникновения аутизма у детей. На эти громкие безосновательные заявления мгновенно отреагировали врачи и ученые.
Главные тезисы
- Результаты исследований свидетельствуют о безопасности применения парацетамола для беременных.
- Рекомендации Трампа по вакцинации противоречат национальным стандартам и результатам исследований.
Трамп снова в эпицентре скандала
Врачи сразу обратили внимание на то, что новые заявления главы Белого дома противоречат рекомендациям медицинских обществ.
Результаты многих исследований указывают на то, что парацетамол безопасен для беременных женщин.
Однако это не остановило Трампа, и он публично начал раздавать медицинские советы беременным женщинам и родителям маленьких детей.
Он начал уверять, что нельзя употреблять или давать обезболивающее.
Более того, по убеждению американского лидера не стоит делать несколько прививок ребенку одновременно или в очень раннем возрасте.
На этом фоне он начал продвигать идею отсрочки или уменьшения доз вакцин MMRV (корь, паротит, краснуха, ветряная оспа), а также вакцины против гепатита В для новорожденных.
Что важно понимать, эти рекомендации базируются на ограниченных данных и противоречат действующим национальным стандартам вакцинации.
