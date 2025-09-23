Трамп продвигает конспирологическую теорию возникновения аутизма

Американский лидер Дональд Трамп начал безосновательно утверждать, что применение парацетамола во время беременности и вакцинация существенно повышают риск возникновения аутизма у детей. На эти громкие безосновательные заявления мгновенно отреагировали врачи и ученые.

Трамп снова в эпицентре скандала

Врачи сразу обратили внимание на то, что новые заявления главы Белого дома противоречат рекомендациям медицинских обществ.

Результаты многих исследований указывают на то, что парацетамол безопасен для беременных женщин.

Однако это не остановило Трампа, и он публично начал раздавать медицинские советы беременным женщинам и родителям маленьких детей.

Он начал уверять, что нельзя употреблять или давать обезболивающее.

Более того, по убеждению американского лидера не стоит делать несколько прививок ребенку одновременно или в очень раннем возрасте.

Я хочу сказать, как есть: не принимайте Тайленол (торговое название лекарственного препарата, активным ингредиентом которого является ацетаминофен, в некоторых странах известен как парацетамол — ред.). Другие вещи, которые мы рекомендуем, или, по крайней мере, я рекомендую, это... не позволяйте им накачивать вашего ребенка наибольшим количеством веществ, которое вы когда-либо видели в своей жизни. Дональд Трамп Президент США

На этом фоне он начал продвигать идею отсрочки или уменьшения доз вакцин MMRV (корь, паротит, краснуха, ветряная оспа), а также вакцины против гепатита В для новорожденных.