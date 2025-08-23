Ученые совершили прорыв в лечении аутизма
Читати українською
Источник:  online.ua

Ученые из Стэнфордского медицинского университета ошеломили мир неожиданным известием. Как оказалось, они нашли новый препарат, способный нивелировать симптомы аутизма с помощью всего одной дозы.

Главные тезисы

  • Гиперактивность в ретикулярном ядре таламуса связана с аутистическим поведением.
  • Препарат Z944 успешно борется с этими симптомами, однако его клинические испытания продолжаются.

Как сообщает издание Science Advances, ученые изучали на мышах особенности расстройства аутистического спектра (РАС).

Они пришли к выводу, что гиперактивность в ретикулярном ядре таламуса — части таламуса, отвечающей за обработку сенсорной информации, связана с аутистическим поведением.

Ученые начали вводить мышам препарат Z944, также известный как уликсакалтамид.

Что важно понимать, его используют как потенциальное средство для лечения эпилепсии, при которой наблюдается судорожный синдром.

Результаты этого решения ошеломили всех, поскольку введение препарата угнетило активность этого участка мозга, убрав симптомы аутизма.

Исследователи обнаружили, что однократное введение препарата мышам устраняет симптомы, связанные с аутизмом, включая повышенную чувствительность к свету и звуку, самостимуляцию, повторяющееся поведение, социальные проблемы и повышенный риск судорог.

По словам американских ученых, препарат Z944 может использоваться для лечения как аутизма, так и эпилепсии.

Однако он пока не доступен для широкого применения, ведь до сих пор проходят клинические испытания.

