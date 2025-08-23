Науковці здійснили прорив у лікуванні аутизму

Вчені зі Стенфордського медичного університету приголомшили світ неочікуваною звісткою. Як виявилося, вони виявили препарат, який здатен нівелювати симптоми аутизму за допомогою всього однієї дози.
Головні тези:
- Гіперактивність у ретикулярному ядрі таламуса пов'язана з аутистичною поведінкою.
- Препарат Z944 успішно бореться з цими симптомами, однак його клінічні випробовування досі тривають.
Що відомо про новий прорив у лікуванні аутизму
Як повідомляє видання Science Advances, вчені вивчали на мишах особливості розладу аутистичного спектра (РАС).
Вони дійшли висновку, що гіперактивність у ретикулярному ядрі таламуса — частині таламуса, що відповідає за обробку сенсорної інформації, пов'язана з аутистичною поведінкою.
Науковці почали вводили мишам препарат Z944, також відомий як уліксакалтамід.
Що важливо розуміти, його використовують як потенційний засіб для лікування епілепсії, за якої спостерігається судомний синдром.
Результати цього рішення приголомшили усіх, оскільки введення препарату пригнітило активність цієї ділянки мозку, прибравши симптоми аутизму.
За словами американських науковців, препарат Z944 може бути використаний для лікування як аутизму, так і епілепсії.
Проте він поки що не доступний для широкого застосування, адже досі проходить клінічні випробування.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-