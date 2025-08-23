Науковці здійснили прорив у лікуванні аутизму
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці здійснили прорив у лікуванні аутизму

лікування аутизму
Джерело:  online.ua

Вчені зі Стенфордського медичного університету приголомшили світ неочікуваною звісткою. Як виявилося, вони виявили препарат, який здатен нівелювати симптоми аутизму за допомогою всього однієї дози.

Головні тези:

  • Гіперактивність у ретикулярному ядрі таламуса пов'язана з аутистичною поведінкою.
  • Препарат Z944 успішно бореться з цими симптомами, однак його клінічні випробовування досі тривають.

Що відомо про новий прорив у лікуванні аутизму

Як повідомляє видання Science Advances, вчені вивчали на мишах особливості розладу аутистичного спектра (РАС).

Вони дійшли висновку, що гіперактивність у ретикулярному ядрі таламуса — частині таламуса, що відповідає за обробку сенсорної інформації, пов'язана з аутистичною поведінкою.

Науковці почали вводили мишам препарат Z944, також відомий як уліксакалтамід.

Що важливо розуміти, його використовують як потенційний засіб для лікування епілепсії, за якої спостерігається судомний синдром.

Результати цього рішення приголомшили усіх, оскільки введення препарату пригнітило активність цієї ділянки мозку, прибравши симптоми аутизму.

Дослідники виявили, що одноразове введення препарату мишам усуває симптоми, пов'язані з аутизмом, включно з підвищеною чутливістю до світла і звуку, самостимуляцією, повторюваною поведінкою, соціальними проблемами та підвищеним ризиком судом.

За словами американських науковців, препарат Z944 може бути використаний для лікування як аутизму, так і епілепсії.

Проте він поки що не доступний для широкого застосування, адже досі проходить клінічні випробування.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
50% сучасних людей генетично походять з України — дослідження
розкопки
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Немовлята мають здатність формувати спогади — дані унікального дослідження
немовля
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Чим схожі Земля і Венера — дані нового дослідження
Венера

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?