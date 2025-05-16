Чим схожі Земля і Венера — дані нового дослідження

Планетологи припустили, що за появу округлих утворень на поверхні Венери відповідальна тектонічна активність, зокрема рух її мантії під корою планети. І хоча кора Венери суцільна, а кора нашої планети складається з окремих плит, науковці припускають, що подібні процеси відбувалися й на ранній Землі.

На Венері знайшли сліди тектонічної активності як на ранній Землі

Вивчення тектонічних умов Венери є важливим для розуміння формування подібних на Землю планет як у нашій Сонячній системі, так і за її межами.

Дослідники використали дані місії NASA «Магеллан», яка досягла орбіти Венери ще у 1990 році та зібрала дані про вигляд поверхні та гравітаційний вплив планети. Поєднання цих даних допомогло науковцям виявити, у яких ділянках кора Венери є тоншою. Як виявилося, у таких місцях на поверхні планети виникають вінці — подібні на кратери округлі утворення.

Змоделювавши рух мантії та її вплив на кору в цих місцях, науковці визначили, що три механізми можуть бути відповідальними за появу вінців на Венері:

Перший — субдукція, подібний на занурення однієї тектонічної плити на Землі під іншу, але у випадку Венери тонші ділянки кори рухаються під тиском магми знизу та змушують занурюватися товстіші ділянки навколо.

Другий — літосферне занурення, коли частина матеріалу кори по краях вінця відокремлюється та потрапляє в мантію.

Третій — рух плюму, або гарячого потоку магми, у бік кори, який викликає вулканізм на поверхні.

Така активність на Венері вказує на те, що тектонічні процеси на ній і на Землі є не такими різними, як вважали раніше. Їх вивчення допоможе краще спланувати місію VERITAS, яка почне досліджувати планету не раніше як у 2031 році. Вінці наявні й на супутнику Урана Міранді, про формування та умови на поверхні якої відомо мало.

Раніше науковці вважали Венеру тектонічно та геологічно неактивною планетою, зокрема, через незмінність ударних кратерів на її поверхні. Поширити

Але на архівних знімках місії «Магеллан» дослідники таки помітили активний вулкан. Пізніше відкриття вулканізму на Венері підтвердили та помітили навіть два активних вулкани.

Однією з причин, через які Венері вдалося зберегти вулканізм, вважають конвекцію в її корі, через яку нагріті породи з глибини живлять сучасні вулкани.

Дослідники зазирнули ще глибше, оцінивши навіть розміри ядра Венери. Як виявилося, за розміром воно приблизно дорівнює земному.