Чем похожи Земля и Венера — данные нового исследования
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Чем похожи Земля и Венера — данные нового исследования

Венера
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Источник:  Science Advances

Планетологи предположили, что за появление округлых образований на поверхности Венеры ответственна тектоническая активность, в том числе движение ее мантии под корой планеты. И хотя кора Венеры сплошная, а кора нашей планеты состоит из отдельных плит, ученые предполагают, что подобные процессы происходили и на ранней Земле.

Главные тезисы

  • Тектоническая активность на Венере указывает на сходства с Землей и помогает понять формирование планет в Солнечной системе.
  • Три механизма возникновения венцов на поверхности Венеры: субдукция, литосферное погружение и движение плюма, связываются с тектоническими процессами на планете.
  • Исследование тектонических условий Венеры важно для понимания формирования планет в Солнечной системе, включая Землю.

На Венере обнаружили следы тектонической активности как на ранней Земле

Изучение тектонических условий Венеры важно для понимания формирования похожих на Землю планет как в нашей Солнечной системе, так и за ее пределами.

Исследователи использовали данные миссии NASA «Магеллан», которая достигла орбиты Венеры еще в 1990 году и собрала данные о виде поверхности и гравитационном влиянии планеты. Сочетание этих данных помогло ученым выявить, в каких участках кора Венеры тоньше. Как оказалось, в таких местах на поверхности планеты возникают венцы — похожие на кратеры округлые образования.

Смоделировав движение мантии и ее влияние на кору в этих местах, ученые определили, что три механизма могут быть ответственны за появление венцов на Венере.

  • Первый — субдукция, похожая на погружение одной тектонической плиты на Земле под другую, но в случае Венеры более тонкие участки коры двигаются под давлением магмы снизу и заставляют погружаться более толстые участки вокруг.

  • Второй — литосферное погружение, когда часть материала коры по краям венца отделяется и попадает в мантию.

  • Третий — движение плюма, или горячего потока магмы, в сторону коры, вызывающей вулканизм на поверхности.

Такая активность на Венере указывает на то, что тектонические процессы на ней и на Земле не столь различны, как считали ранее. Их изучение поможет лучше спланировать миссию VERITAS, которая начнет исследовать планету не раньше 2031 года. Венцы имеются и на спутнике Урана Миранди, о формировании и условиях на поверхности которой известно мало.

Ранее ученые считали Венеру тектонически и геологически неактивной планетой, в частности, из-за неизменяемости ударных кратеров на ее поверхности.

Но на архивных снимках миссии «Магеллан» исследователи заметили активный вулкан.

Одной из причин, по которым Венере удалось сохранить вулканизм, считают конвекцию в ее коре, по которой нагретые породы из глубины питают современные вулканы.

Исследователи заглянули еще глубже, даже оценив размеры ядра Венеры. Как оказалось, по размеру оно примерно равно земному.

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