Уже 5 декабря жители Земли смогут стать свидетелями редкого космического явления - сближения Венеры и Луны.
Главные тезисы
- 5 декабря произойдет сближение Венеры и Луны на расстоянии всего двух градусов, что позволит наблюдать яркую звезду и тонкий серп Луны.
- Интересное космическое явление “земное сияние” будет заметно, когда солнечные лучи осветят темную часть лунного диска.
- Лучшее время для наблюдений после 18:00, предпочтительно выбирать место без городского освещения для лучшего восприятия.
Что известно о сближении Венеры и Луны и когда это можно будет увидеть
Лучшее время для наблюдений за редким космическим явлением в Украине будет период после 18:00. Венера является самой яркой планетой в ночном небе.
Между тем молодой месяц будет освещен только на 20%.
Планета и спутник Земли будут находиться друг от друга на расстоянии всего двух градусов, благодаря чему их можно будет увидеть невооруженным глазом.
Венера будет выглядеть яркой звездой, а Луна будет в форме тонкого серпа.
Молодой месяц появился только 1 декабря и поэтому видимая его часть будет оставаться небольшой.
5 декабря также есть возможность увидеть так называемое "земное сияние" или "сияние Да Винчи". Это явление возникает, когда солнечные лучи, отразившись от Земли, освещают темную часть лунного диска. Земное сияние хорошо заметно во время новолуния или тонкого лунного серпа. Для наблюдения за ним желательно найти место вдали от городского освещения.
Что известно об интересных космических явлениях в течение последнего времени
15 ноября в небе появился четвертый и последний Супермесяц 2024 года.
Ноябрьское полнолуние довольно часто называют "Бобровой Луной", поскольку в это время бобры обычно строят свои зимние дамбы.
Также он известен под названиями "Луна мороза" и "Снежная Луна" из-за приближающихся зим и характерных для этого периода снижения температуры.
"Боброва Луна" завершила серию из четырех супермесяцев 2024 года.
По словам астрономов, он возникает из-за эллиптической орбиты Луны, благодаря которой спутник приближается к Земле к точке перигея.
Если полнолуние оказывается на расстоянии 90% или меньше перигея, он считается Суперлуной.
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