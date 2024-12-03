Що відомо про зближення Венери та Місяця і коли це можна буде побачити

Найкращим часом для спостережень за рідкісним космічним явищем в Україні буде період після 18:00. Венера є найяскравішою планетою у нічному небі.

Між тим молодий місяць буде освітлений лише на 20%.

Сближення Венери та Місяця

Планета та супутник Землі перебуватимуть один від одного на відстані лише двох градусів, завдяки чому їх можна буде побачити неозброєним оком.

Венера матиме вигляд яскравої зірки, а Місяць буде у формі тонкого серпа.

Молодий місяць з’явився тільки 1 грудня і тому видима його частина залишатиметься невеликою.

5 грудня також є нагода побачити так зване "земне сяйво" або "сяйво Да Вінчі". Це явище виникає, коли сонячні промені, відбившись від Землі, освітлюють темну частину місячного диска. Земне сяйво добре помітне під час молодика або тонкого місячного серпа. Для спостереження за ним бажано знайти місце подалі від міського освітлення.

Що відомо про цікаві космічні явища протягом останнього часу

15 листопада у небі з’явився четвертий і останній Супермісяць 2024 року.

Листопадовий повний місяць доволі часто називають "Бобровим Місяцем", оскільки в цей час бобри зазвичай будують свої зимові дамби.

Також він відомий під назвами "Місяць морозу" та "Сніговий Місяць" через наближення зими та характерні для цього періоду зниження температури.

"Бобровий Місяць" завершив серію із чотирьох супермісяців 2024 року.

За словами астрономів, він виникає через еліптичну орбіту Місяця, завдяки якій супутник наближається до Землі до точки перигею.