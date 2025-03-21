Немовлята мають здатність формувати спогади — дані унікального дослідження

Комп’ютерна томографія мозку немовлят підтвердила, що вони здатні формувати спогади вже у віці 12 місяців, які зберігаються щонайменше протягом кількох хвилин. Утім тепер перед науковцями стоїть завдання зрозуміти, чому дитячі спогади не зберігаються у дорослому віці.

Немовлята можуть формувати спогади

Зазвичай люди не пам’ятають свого раннього дитинства до віку 3-4 років. Водночас дослідження на мишенятах показали, що вони можуть пригадувати більш ранні спогади, якщо активувати в їх мозку нейрони, які відповідальні за формування цих спогадів.

У дітей штучно активувати нейрони науковці не можуть, утім поведінкові дослідження показали, що немовлята у віці 3-6 місяців можуть пригадувати події, якщо показати їм щось пов’язане з цими подіями. Тож науковці з Єльського та Стенфордського університету вирішили дослідити, у якому ж віці в мозку дітей активуються відповідальні за формування спогадів ділянки.

Науковці розробили методику МРТ спеціально для дітей, коли їхні батьки були поруч, а для вимірювання використовували лише частину апарату МРТ. Завдяки цьому науковці виміряли активність мозку 26 дітей віком від 4 до 25 місяців, яким показували серію зображень людей, при цьому деякі з них повторювалися через кілька секунд або хвилин.

Так науковці з’ясували, що в більшості дітей у віці 12 місяців уже була активною ділянка мозку, гіпокамп, відповідальна за формування спогадів. Коли дітям у цьому віці показували знайоме їм обличчя двічі, в них активувалися одні й ті самі ділянки мозку. Поширити

У деяких молодших за 12 місяців дітей активність гіпокампа під час перегляду знайомих зображень була вищою, ніж в інших старших дітей. Далі науковці хотіли б дослідити, чи впливає вік, у якому в дітей з’являється здатність до запам’ятовування, на те, якою буде їхня пам’ять у майбутньому.